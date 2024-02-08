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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области

Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области

8 февраля 2024, 12:28
Фото: 61.mchs.gov.ru
Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области
Еще два месяца назад было ясно, что в Ростовскую область придут подтопления, заявил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал о причинах сложившейся ситуации. Губернатор напомнил, что с лета в области шли обильные дожди. Они наполнили грунты водой. После декабрьских морозов вода в них замерзла. Голубев заявил, что еще тогда понял, что стоит ждать подтоплений. Дело в том, что после потепления вода стала таять и подтапливать дома.

«В полном объеме заполнено Цимлянское водохранилище. Они производят сброс на грани. И это делается каждый день. Естественно, это приходит в Дон, повышается уровень Дона или других рек. И, таким образом, он тоже не принимает весь объем воды. Поэтому надо считать, что это ситуация весьма напряженная», — рассуждает губернатор.

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Он добавил, что ежедневно получает доклады о ситуации с подтоплениями. На место выезжает спецхтехника и откачивает воду.

Также губернатор пояснил, почему из-за подтоплений в Ростовской области не вводят режим ЧС.

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