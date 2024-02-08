Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Он рассказал о причинах сложившейся ситуации. Губернатор напомнил, что с лета в области шли обильные дожди. Они наполнили грунты водой. После декабрьских морозов вода в них замерзла. Голубев заявил, что еще тогда понял, что стоит ждать подтоплений. Дело в том, что после потепления вода стала таять и подтапливать дома.
«В полном объеме заполнено Цимлянское водохранилище. Они производят сброс на грани. И это делается каждый день. Естественно, это приходит в Дон, повышается уровень Дона или других рек. И, таким образом, он тоже не принимает весь объем воды. Поэтому надо считать, что это ситуация весьма напряженная», — рассуждает губернатор.
Он добавил, что ежедневно получает доклады о ситуации с подтоплениями. На место выезжает спецхтехника и откачивает воду.
Также губернатор пояснил, почему из-за подтоплений в Ростовской области не вводят режим ЧС.