Губернатор назвал причины подтоплений в Ростовской области

Он рассказал о причинах сложившейся ситуации. Губернатор напомнил, что с лета в области шли обильные дожди. Они наполнили грунты водой. После декабрьских морозов вода в них замерзла. Голубев заявил, что еще тогда понял, что стоит ждать подтоплений. Дело в том, что после потепления вода стала таять и подтапливать дома.