Губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Глава региона признал, что в Ростове и других муниципалитетах есть явная проблема с качеством дорог. Он пояснил, что плохая погода действительно порой мешает ремонту полотна и влияет на его качество. Однако списывать все лишь на нее — ошибочно.
Голубев рассказал, что дал поручение главам муниципалитетов оперативно взяться за ремонт дорог в ближайшую теплую неделю.
«У нас неделя теплая есть. У нас реально есть теплая неделя. Можно попробовать успеть», — говорит губернатор.
Ранее автомобилистов в Ростовской области рассмешил ремонт М-4 в снегопад.