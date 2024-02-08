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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области

Губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области

8 февраля 2024, 10:16
Фото: donland.ru
Губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области
Неделя, когда в регионе задержится теплая и сухая погода, должна быть использована для ремонта дорог, заявил на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона признал, что в Ростове и других муниципалитетах есть явная проблема с качеством дорог. Он пояснил, что плохая погода действительно порой мешает ремонту полотна и влияет на его качество. Однако списывать все лишь на нее — ошибочно.

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Голубев рассказал, что дал поручение главам муниципалитетов оперативно взяться за ремонт дорог в ближайшую теплую неделю.

«У нас неделя теплая есть. У нас реально есть теплая неделя. Можно попробовать успеть», — говорит губернатор.

Ранее автомобилистов в Ростовской области рассмешил ремонт М-4 в снегопад.

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