Губернатор рассказал, что происходит с экономикой в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Объем валового регионального продукта превысит 2,3 триллиона рублей, но точные данные появятся позже. Но это больше, чем в 2022 году.
За это время в рамках региональных проектов возвели девять образовательных учреждений, в том числе детсады и школы. А также удалось создать 74 образовательных центра. Всего федеральный центр перечислил на проекты более 41 миллиарда рублей.
Кроме того, успели провести капремонт 23 медучреждений, а также закупили новый транспорт. Так доставили 48 машин для медиков.
Регион получил 40 электробус, которые с 16 февраля должны быть на линии. За это время благоустроили 126 общественных территорий.
Ранее стало известно, что Ростовская область попросит деньги на еще 75 электробусов.