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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Губернатор рассказал, что происходит с экономикой в Ростовской области

Губернатор рассказал, что происходит с экономикой в Ростовской области

8 февраля 2024, 09:59
Фото: donland.ru
Губернатор рассказал, что происходит с экономикой в Ростовской области

Губернатор Голубев заявил о росте экономики в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области в минувшем году были выполнены ключевые показатели социально-экономического развития, сообщил губернатор Василий Голубев.

Объем валового регионального продукта превысит 2,3 триллиона рублей, но точные данные появятся позже. Но это больше, чем в 2022 году.

За это время в рамках региональных проектов возвели девять образовательных учреждений, в том числе детсады и школы. А также удалось создать 74 образовательных центра. Всего федеральный центр перечислил на проекты более 41 миллиарда рублей.

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Кроме того, успели провести капремонт 23 медучреждений, а также закупили новый транспорт. Так доставили 48 машин для медиков.

Регион получил 40 электробус, которые с 16 февраля должны быть на линии. За это время благоустроили 126 общественных территорий.

Ранее стало известно, что Ростовская область попросит деньги на еще 75 электробусов.

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#Экономика#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор
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