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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ

Губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ

8 февраля 2024, 11:11
Фото: donland.ru
Губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ
Власти Ростовской области регулярно взаимодействуют с военными в вопросах безопасности, рассказал глава региона Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции.
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СВО

Голубев поделился, что вопросами безопасности области ему приходится заниматься буквально ежедневно.

«Безопасность — это то, чем я реально занимаюсь каждый день. Абсолютно реально. Почему? Потому что несколько раз в течение дня информирован, какие происшествия состоялись, какие потенциально могли быть», — рассказывает губернатор.

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На постоянной основе ведется взаимодействие и с военными. Голубев охарактеризовал его как «результативное», особенно в части сотрудничества с военнослужащими, отвечающими за работу ПВО. Также власти ведут диалог с военными производствами.

«Собственно, полностью обладаем ситуацией, что и кто сделал. Мы не закончили эту работу, и она находится, мне кажется, в хорошей стадии развития», — говорит Голубев.

Ранее сообщалось, что около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой.

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