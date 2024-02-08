Губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Голубев поделился, что вопросами безопасности области ему приходится заниматься буквально ежедневно.
«Безопасность — это то, чем я реально занимаюсь каждый день. Абсолютно реально. Почему? Потому что несколько раз в течение дня информирован, какие происшествия состоялись, какие потенциально могли быть», — рассказывает губернатор.
На постоянной основе ведется взаимодействие и с военными. Голубев охарактеризовал его как «результативное», особенно в части сотрудничества с военнослужащими, отвечающими за работу ПВО. Также власти ведут диалог с военными производствами.
«Собственно, полностью обладаем ситуацией, что и кто сделал. Мы не закончили эту работу, и она находится, мне кажется, в хорошей стадии развития», — говорит Голубев.
Ранее сообщалось, что около 80% жителей Ростовской области интересуются политикой.