Губернатор рассказал, когда введут ЧС из-за подтоплений в Ростовской области

«Снег, который аномальный в Подмосковье сейчас, в виде воды сюда может прийти. И нам нужно внимательно ко всему относиться, но главное — к этому готовиться. И вот тогда режим ЧС и повышенной готовности уместно вводить и в некоторых случаях даже быстрее, чем они наступают», — дал свой прогноз Голубев.