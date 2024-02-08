Губернатор рассказал, когда введут ЧС из-за подтоплений в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Глава региона на ежегодной пресс-конференции признал важность проблемы подтоплений домов. Он заявил, что ежедневно получает доклады о том, где и в какой степени пострадало жилье в результате подтопления. На место происшествия выезжает спецтехника, которая занимается откачиванием воды.
Несмотря на то, что ситуация с каждым днем приобретает все более серьезные масштабы, вводить режим ЧС в регионе пока не планируют.
«Есть определенные правила введения режима, [для этого нужны — прим.ред.] нагонные явления, наводнения и так далее и тому подобное», — поясняет губернатор.
Однако весной ситуация может резко измениться. В регион придет снег с севера страны.
«Снег, который аномальный в Подмосковье сейчас, в виде воды сюда может прийти. И нам нужно внимательно ко всему относиться, но главное — к этому готовиться. И вот тогда режим ЧС и повышенной готовности уместно вводить и в некоторых случаях даже быстрее, чем они наступают», — дал свой прогноз Голубев.
Ранее ученый назвал зимнее затопление Ростова рекордным за последние 30 лет.