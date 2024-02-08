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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Губернатор Ростовской области Голубев рассказал о своей любви к юмору

Губернатор Ростовской области Голубев признался, что посещает игры КВН

8 февраля 2024, 15:33
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев рассказал о своей любви к юмору
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что любит юмор, прозвучало во время пресс-конференции.

Один из журналистов задал ему вопрос на тему КВН. Губернатор ответил, что любит юмор и всегда использует его, когда нужно.

Он рассказал, что присутствовал на нескольких играх КВН. В том числе на одной в Москве, где команда из региона показала хорошие результаты.

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«Мы победили, потому что мы умеем шутить. Передо мной сидели Пелагея и Константин Эрнст, они после очередного юмора поворачивались», — рассказал губернатор.

Он добавил, что сразу было видно победу команды после двух этапов.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали самый популярный смайлик среди горожан. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ростовчан рассмешил замеченный крокодил в Мержаново.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Губернатор Ростовской области#КВН
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