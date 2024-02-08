Губернатор Ростовской области Голубев признался, что посещает игры КВН

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Один из журналистов задал ему вопрос на тему КВН. Губернатор ответил, что любит юмор и всегда использует его, когда нужно.
Он рассказал, что присутствовал на нескольких играх КВН. В том числе на одной в Москве, где команда из региона показала хорошие результаты.
«Мы победили, потому что мы умеем шутить. Передо мной сидели Пелагея и Константин Эрнст, они после очередного юмора поворачивались», — рассказал губернатор.
Он добавил, что сразу было видно победу команды после двух этапов.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали самый популярный смайлик среди горожан. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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