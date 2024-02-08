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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области

Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области

8 февраля 2024, 12:26
Фото: 61.mchs.gov.ru
Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области

Губернатор Голубев заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что предугадал даты подтоплений территорий, прозвучало на пресс-конференции.

Ему задали вопрос о периодических потопах в регионе. Он объяснил, что из-за выпавшего объема дождей с лета грунт наполнился водой, после чего начались морозы и все промерзло. В результате новая вода перестала уходить в землю.

«В такой ситуации вода не уйдет, она просто идет по грунту и выбирает свой путь», — сообщил губернатор. По его словам, он заранее знал, что произойдут подтопления.

При этом сейчас заполнено Цимлянское водохранилище, из-за чего повышается уровень воды в реке Дон. Эту ситуацию губернатор назвал напряженной.

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Он добавил, что каждые сутки ему докладывают о подтоплениях и принимаемых мерах. Вводить режим ЧС по территории всей области не планируется.

Напомним, что жители ряда территорий постоянно жалуются на подтопления участков. Так, Азовский район начал уходить под воду.

Кроме того, в Мясниковском районе жители хуторов Ленинакан, Красный Крым снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах ситуация достигла критической отметки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дожди#Грунт#Подтопления#Происшествия#Морозы
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