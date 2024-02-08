Губернатор заявил, что заранее знал о подтоплениях в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ему задали вопрос о периодических потопах в регионе. Он объяснил, что из-за выпавшего объема дождей с лета грунт наполнился водой, после чего начались морозы и все промерзло. В результате новая вода перестала уходить в землю.
«В такой ситуации вода не уйдет, она просто идет по грунту и выбирает свой путь», — сообщил губернатор. По его словам, он заранее знал, что произойдут подтопления.
При этом сейчас заполнено Цимлянское водохранилище, из-за чего повышается уровень воды в реке Дон. Эту ситуацию губернатор назвал напряженной.
Он добавил, что каждые сутки ему докладывают о подтоплениях и принимаемых мерах. Вводить режим ЧС по территории всей области не планируется.
Напомним, что жители ряда территорий постоянно жалуются на подтопления участков. Так, Азовский район начал уходить под воду.
Кроме того, в Мясниковском районе жители хуторов Ленинакан, Красный Крым снимали видео с прибывающей водой, а в некоторых местах ситуация достигла критической отметки.