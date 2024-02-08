Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Он рассказал, что этот проект очень дорогой, сложный и важный. Компания, которая занимается этим вопросом, отчитывается каждый месяц.
«Это очень сложный проект, для которого на проспекте Стачки нужно будет строить мост. С правой стороны, если двигаться в сторону центра», — объяснил глава региона.
Он не исключил вероятности, что этот мост будет только для трамваев. Остановок в таком случае на нем не сделают.
Также для этого проекта на некоторых улицах города понадобятся выделенные линии.
Ранее «Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи. Материал на эту тему читайте по ссылке.