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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону

Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону

8 февраля 2024, 15:32
Фото: donland.ru
Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассматривают возможность строительства моста на проспекте Стачки, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что этот проект очень дорогой, сложный и важный. Компания, которая занимается этим вопросом, отчитывается каждый месяц.

«Это очень сложный проект, для которого на проспекте Стачки нужно будет строить мост. С правой стороны, если двигаться в сторону центра», — объяснил глава региона.

«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи
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Он не исключил вероятности, что этот мост будет только для трамваев. Остановок в таком случае на нем не сделают.

Также для этого проекта на некоторых улицах города понадобятся выделенные линии.

Ранее «Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Трамвай#Строительство#Мост#Проект
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