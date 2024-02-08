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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

«Недоволен всем абсолютно»: Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком»

«Недоволен всем абсолютно»: Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком»

8 февраля 2024, 06:54
Фото: ФК «Ростов»
«Недоволен всем абсолютно»: Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком»

Валерий Карпин жестко раскритиковал игру «Ростова» против «Спартака»

Несмотря на победу над «Спартаком», игра ФК «Ростов» оставляла желать лучшего, заявил по итогам матча главный тренер желто-синих Валерий Карпин.

Вечером 7 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ прошел матч между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак». Игра состоялась в Абу-Даби и завершилась победой ростовчан. Подопечные Валерия Карпина разгромили «Спартак» со счетом 3:0.

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Однако сам тренер остался недоволен игрой. Он заявил, что сами победы сейчас не играют никакой роли. Важна сама техника игры, и она, как полагает Карпин, у «Ростова» оказалась слабой.

«Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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