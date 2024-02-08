«Недоволен всем абсолютно»: Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком»

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Вечером 7 февраля в рамках Зимнего кубка РПЛ прошел матч между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак». Игра состоялась в Абу-Даби и завершилась победой ростовчан. Подопечные Валерия Карпина разгромили «Спартак» со счетом 3:0.
Однако сам тренер остался недоволен игрой. Он заявил, что сами победы сейчас не играют никакой роли. Важна сама техника игры, и она, как полагает Карпин, у «Ростова» оказалась слабой.
«Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
Ранее ФИФА заставила сбежавшего футболиста Норманна выплатить ФК «Ростов» почти три миллиона евро.