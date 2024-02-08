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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Проблемы уже начались: эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове

Проблемы уже начались: эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове

8 февраля 2024, 08:34
Фото: dorogi-onf.ru
Проблемы уже начались: эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове

Качество дорог в Ростове может ухудшиться с наступлением весны

Нехватка денег и плохое качество материалов являются одними из причин низкого качества дорог в Ростове, заявил «АиФ» координатор «Бюро расследований ОНФ» по ЮФО Сергей Левченко.

Эксперт обратил внимание на то, что проблемы с качеством дорожного полотна впервые обострились в Ростове уже в январе. Вероятно, в марте, с наступлением тепла, ситуация только ухудшится, полагает Левченко.

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Фото: dorogi-onf.ru

Он добавляет, что причин у плачевного состояния дорог сразу несколько. Например, недостаточное количество финансирования, выделяемого на них, а также некачественный битум. Свою роль играет и увеличившаяся нагрузка на дороги Ростова. Помимо этого некоторые дороги строили и ремонтировали перед ЧМ-2018. Делалось это в спешке и весьма некачественно, обращает внимание эксперт.

Вместе с тем Левченко признает, что погода в Ростове действительно оставляет желать лучшего. Однако готовиться к зиме можно, используя специальные пропитки.

Накануне власти Ростова рассказали, что в этом году потратят на ремонт дорог полтора миллиарда рублей.

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