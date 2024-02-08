Проблемы уже начались: эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове

Он добавляет, что причин у плачевного состояния дорог сразу несколько. Например, недостаточное количество финансирования, выделяемого на них, а также некачественный битум. Свою роль играет и увеличившаяся нагрузка на дороги Ростова. Помимо этого некоторые дороги строили и ремонтировали перед ЧМ-2018. Делалось это в спешке и весьма некачественно, обращает внимание эксперт.