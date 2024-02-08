Проблемы уже начались: эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Эксперт обратил внимание на то, что проблемы с качеством дорожного полотна впервые обострились в Ростове уже в январе. Вероятно, в марте, с наступлением тепла, ситуация только ухудшится, полагает Левченко.
Он добавляет, что причин у плачевного состояния дорог сразу несколько. Например, недостаточное количество финансирования, выделяемого на них, а также некачественный битум. Свою роль играет и увеличившаяся нагрузка на дороги Ростова. Помимо этого некоторые дороги строили и ремонтировали перед ЧМ-2018. Делалось это в спешке и весьма некачественно, обращает внимание эксперт.
Вместе с тем Левченко признает, что погода в Ростове действительно оставляет желать лучшего. Однако готовиться к зиме можно, используя специальные пропитки.
Накануне власти Ростова рассказали, что в этом году потратят на ремонт дорог полтора миллиарда рублей.