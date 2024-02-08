Ростов-на-Дону получил 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Во время пресс-конференции задали вопрос о состоянии дорог и внешнем виде донской столице. Он согласился с позицией ростовчан, что дороги сейчас находятся в плохом состоянии.
Глава региона рассказал, что погода влияет на состояние дорог, но это не является единственной причиной.
«Качественное использование дорожного фонда и часть налогов мы передали городу. Это в районе 1,5 миллиарда рублей», — рассказал глава региона.
Он добавил, что ситуация с дорогами точно и правильно беспокоит жителей региона. Работа по ремонту будет проводиться на все территории региона.
Ранее эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове.