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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Ростов-на-Дону получил 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Ростов-на-Дону получил 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

8 февраля 2024, 10:34
Фото: donland.ru
Ростов-на-Дону получил 1,5 млрд рублей на ремонт дорог
Ростовская область передали донской столице 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог, сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время пресс-конференции задали вопрос о состоянии дорог и внешнем виде донской столице. Он согласился с позицией ростовчан, что дороги сейчас находятся в плохом состоянии.

Глава региона рассказал, что погода влияет на состояние дорог, но это не является единственной причиной.

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«Качественное использование дорожного фонда и часть налогов мы передали городу. Это в районе 1,5 миллиарда рублей», — рассказал глава региона.

Он добавил, что ситуация с дорогами точно и правильно беспокоит жителей региона. Работа по ремонту будет проводиться на все территории региона.

Ранее эксперт предупредил об ухудшении качества дорог в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Дороги
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