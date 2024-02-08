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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Ростов-на-Дону три дня будет заливать мощнейшими дождями

Ростов-на-Дону три дня будет заливать мощнейшими дождями

8 февраля 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в течение трех дней будут идти сильные дожди, сообщили синоптики.

В четверг, 8 февраля, температура составит +9 градусов и с большой вероятностью начнутся осадки. Дожди будут идти до конца недели, а к субботе температура может подняться до +12 градусов.

В понедельник установится облачная погода, средняя температура составит +9 градусов. Такие же погодные условия ожидаются на следующий день.

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А в среду, 14 февраля, столбики термометров покажут 6 градусов. К этому периоду ветер усилится до семи метров в секунду.

До этого появилась информация, что после «шторма века» в донском регионе примут план ликвидации аварий на ЛЭП. С материалом на эту тему можно ознакомиться по по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Осадки#Дожди#Температура
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