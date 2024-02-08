Ростов-на-Дону три дня будет заливать мощнейшими дождями

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В четверг, 8 февраля, температура составит +9 градусов и с большой вероятностью начнутся осадки. Дожди будут идти до конца недели, а к субботе температура может подняться до +12 градусов.
В понедельник установится облачная погода, средняя температура составит +9 градусов. Такие же погодные условия ожидаются на следующий день.
А в среду, 14 февраля, столбики термометров покажут 6 градусов. К этому периоду ветер усилится до семи метров в секунду.
До этого появилась информация, что после «шторма века» в донском регионе примут план ликвидации аварий на ЛЭП. С материалом на эту тему можно ознакомиться по по ссылке.