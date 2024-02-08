Самые привлекательные для мигрантов регионы РФ

Как пишет издание newia.ru, на протяжении долгих лет в Российскую Федерацию трудовые мигранты приезжали из стран Средней Азии, а также Азербайджана, Молдавии. Однако в прошлом году тенденция немного изменилась — поток трудовых мигрантов из стран Средней Азии в Россию снизился. При этом в РФ сохранялся дефицит кадров, поэтому работников стали привлекать из других государств: Пакистана, Индии, Кении, Вьетнама и Северной Кореи.