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Updated Сегодня, 12:36

Самые привлекательные для мигрантов регионы РФ

Самые привлекательные для мигрантов регионы РФ

8 февраля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
Журналисты выяснили, граждане каких государств приезжают в Российскую Федерацию на заработки и в каких регионах страны самое большое количество трудовых мигрантов.

Как пишет издание newia.ru, на протяжении долгих лет в Российскую Федерацию трудовые мигранты приезжали из стран Средней Азии, а также Азербайджана, Молдавии. Однако в прошлом году тенденция немного изменилась — поток трудовых мигрантов из стран Средней Азии в Россию снизился. При этом в РФ сохранялся дефицит кадров, поэтому работников стали привлекать из других государств: Пакистана, Индии, Кении, Вьетнама и Северной Кореи.

Последние несколько лет наиболее привлекательными для работников-иностранцев регионами России являются Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует миграционная статистика МВД. На столицу Российской Федерации и Московскую область приходится около 40% всех трудовых мигрантов, а на Санкт-Петербург и Ленобласть — 12 — 14%.

В других российских регионах также есть работники-иностранцы, но их количество значительно меньше, чем в Петербурге и Москве. Трудовые мигранты стремятся выбирать крупные города, поскольку в них хорошие условия работы, большое количество мест для трудоустройства, а также неплохие заработки.

Также привлекательной для мигрантов является возможность остаться в крупных городах на ПМЖ. Если раньше иностранные работники просто приезжали в регионы для выполнения трудовой деятельности, то сейчас они стараются перевезти туда свои семьи. Трудовые мигранты оформляют гражданство Российской Федерации, устраивают детей в детские сады и школы.

В соответствии со статистикой, наиболее перспективными и желанными для работников из других государств регионами и городами Российской Федерации являются Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Новосибирск, Екатеринбург, Приморье, Иркутская область и Свердловская область, а также Ханты-Мансийск.

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