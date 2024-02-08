Самые привлекательные для мигрантов регионы РФ

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как пишет издание newia.ru, на протяжении долгих лет в Российскую Федерацию трудовые мигранты приезжали из стран Средней Азии, а также Азербайджана, Молдавии. Однако в прошлом году тенденция немного изменилась — поток трудовых мигрантов из стран Средней Азии в Россию снизился. При этом в РФ сохранялся дефицит кадров, поэтому работников стали привлекать из других государств: Пакистана, Индии, Кении, Вьетнама и Северной Кореи.
Последние несколько лет наиболее привлекательными для работников-иностранцев регионами России являются Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует миграционная статистика МВД. На столицу Российской Федерации и Московскую область приходится около 40% всех трудовых мигрантов, а на Санкт-Петербург и Ленобласть — 12 — 14%.
В других российских регионах также есть работники-иностранцы, но их количество значительно меньше, чем в Петербурге и Москве. Трудовые мигранты стремятся выбирать крупные города, поскольку в них хорошие условия работы, большое количество мест для трудоустройства, а также неплохие заработки.
Также привлекательной для мигрантов является возможность остаться в крупных городах на ПМЖ. Если раньше иностранные работники просто приезжали в регионы для выполнения трудовой деятельности, то сейчас они стараются перевезти туда свои семьи. Трудовые мигранты оформляют гражданство Российской Федерации, устраивают детей в детские сады и школы.
В соответствии со статистикой, наиболее перспективными и желанными для работников из других государств регионами и городами Российской Федерации являются Республика Татарстан, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Новосибирск, Екатеринбург, Приморье, Иркутская область и Свердловская область, а также Ханты-Мансийск.