Сотни жителей Нахичевани в Ростове остались без света 8 февраля

Около семи часов утра 8 февраля произошло технологическое нарушение сети в Ростове. Из-за этого без света частично остались жители домов на улицах 13-я линия, 17-я линия, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 28-я линия, 30-я линия, 35-я линия. Также электроснабжение пропало в домах на Комсомольской, Мясникова, площади Свободы, улицы Листопадова и площади Карла Маркса.