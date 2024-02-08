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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Сотни жителей Нахичевани в Ростове остались без света 8 февраля

Сотни жителей Нахичевани в Ростове остались без света 8 февраля

8 февраля 2024, 07:18
Фото: vk.com/donenergo
Сотни жителей Нахичевани в Ростове остались без света 8 февраля
Из-за аварии на сетях электроснабжение пропало на нескольких улицах Нахичевани в Ростове, подробностями поделились в «Донэнерго».

Около семи часов утра 8 февраля произошло технологическое нарушение сети в Ростове. Из-за этого без света частично остались жители домов на улицах 13-я линия, 17-я линия, 19-я линия, 21-я линия, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 28-я линия, 30-я линия, 35-я линия. Также электроснабжение пропало в домах на Комсомольской, Мясникова, площади Свободы, улицы Листопадова и площади Карла Маркса.

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В «Донэнерго» пообещали устранить аварию и возобновить подачу электричества в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области разработают регламент взаимодействия по устранению нарушений в электросетях.

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