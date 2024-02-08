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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Риэлтор Любимова рассказала ростовчанам, как выбрать квартиру

Студия или однушка: риэлтор рассказала ростовчанам, какое жилье лучше купить

8 февраля 2024, 15:02
Фото: 1MI

Риэлтор Любимова рассказала ростовчанам, как выбрать квартиру

В России, в том числе Ростовской области, очень популярны студии и однокомнатные квартиры. Какие у них плюсы и минусы, а также какое жилье лучше приобрести, рассказала риэлтор София Любимова изданию Newia.ru.

Эксперт провела анализ, чтобы определить, какая недвижимость лучше подойдет для жизни, а какая — для сдачи в аренду или инвестиций. Она поделилась с изданием Newia.ru своим опытом и рассмотрела практические вопросы, которые нужно учесть перед покупкой однокомнатной квартиры или квартиры-студии.

Плюсы студии

Студия идеальна для одного человека или пары. Плюсом является большой балкон, которые очень часто имеют больший размер, чем в однокомнатных или двухкомнатных квартирах. Это позволяет создать отдельное небольшое помещение для отдыха или рабочий кабинет. Если такая студия находится на высоком этаже, то такая зона будет еще и с прекрасным панорамным видом.

Если говорить о практической выгоде, то уборка студии обходится дешевле, чем однокомнатной квартиры.

Но в минусы можно отнести наличие кухни в спальне. Если вы любите готовить, то лучше выбрать однокомнатную квартиру, чтобы можно было закрыть кухню и проветрить ее через балкон или вытяжку. В студии же приготовленная еда может оставить запах на вашей одежде. Однако, если вы не готовите дома, а предпочитаете есть вне дома, то этот недостаток такого жилья для вас не будет проблемой.

Плюсы квартиры

Если говорить о позитивных сторонах однокомнатной квартиры, то прежде всего это пространство. В таких квартирах часто есть гардеробная, а также возможность обустроить отдельное рабочее место или даже добавить спальное место на кухне. Таким образом, из однокомнатной квартиры можно сделать комфортабельную двухкомнатную.

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Такая квартира подходит не только для пары, но может быть удобна и для семей с ребенком. Иногда она может вместить и двух маленьких детей.

Какую квартиру купить

Если вы думаете о покупке квартиры как инвестиции, то разница между однокомнатной квартирой и студией не так велика. Часто инвесторы предпочитают приобрести 2 студии вместо однушки, так как это может принести больше прибыли, как при перепродаже, так и при сдаче в аренду на длительный или краткосрочный срок.

Однако выбор между однокомнатной квартирой и студией зависит от личных предпочтений. Некоторым людям важно иметь свое пространство, особенно если пара живет вместе и один или оба работают из дома. В таком случае, лучше выбрать квартиру с двумя раздельными комнатами или комнатой и кухней, чтобы не мешать друг другу. Если человек живет один, то ему, возможно, будет выгоднее купить студию, так как это экономически выгоднее в плане бытовых решений, коммунальных платежей и стоимости самой квартиры.

Ранее цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Ростов#Студия#Однокомнатная квартира
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