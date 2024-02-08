Студия или однушка: риэлтор рассказала ростовчанам, какое жилье лучше купить

Однако выбор между однокомнатной квартирой и студией зависит от личных предпочтений. Некоторым людям важно иметь свое пространство, особенно если пара живет вместе и один или оба работают из дома. В таком случае, лучше выбрать квартиру с двумя раздельными комнатами или комнатой и кухней, чтобы не мешать друг другу. Если человек живет один, то ему, возможно, будет выгоднее купить студию, так как это экономически выгоднее в плане бытовых решений, коммунальных платежей и стоимости самой квартиры.