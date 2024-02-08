Студия или однушка: риэлтор рассказала ростовчанам, какое жилье лучше купить

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Эксперт провела анализ, чтобы определить, какая недвижимость лучше подойдет для жизни, а какая — для сдачи в аренду или инвестиций. Она поделилась с изданием Newia.ru своим опытом и рассмотрела практические вопросы, которые нужно учесть перед покупкой однокомнатной квартиры или квартиры-студии.
Студия идеальна для одного человека или пары. Плюсом является большой балкон, которые очень часто имеют больший размер, чем в однокомнатных или двухкомнатных квартирах. Это позволяет создать отдельное небольшое помещение для отдыха или рабочий кабинет. Если такая студия находится на высоком этаже, то такая зона будет еще и с прекрасным панорамным видом.
Если говорить о практической выгоде, то уборка студии обходится дешевле, чем однокомнатной квартиры.
Но в минусы можно отнести наличие кухни в спальне. Если вы любите готовить, то лучше выбрать однокомнатную квартиру, чтобы можно было закрыть кухню и проветрить ее через балкон или вытяжку. В студии же приготовленная еда может оставить запах на вашей одежде. Однако, если вы не готовите дома, а предпочитаете есть вне дома, то этот недостаток такого жилья для вас не будет проблемой.
Если говорить о позитивных сторонах однокомнатной квартиры, то прежде всего это пространство. В таких квартирах часто есть гардеробная, а также возможность обустроить отдельное рабочее место или даже добавить спальное место на кухне. Таким образом, из однокомнатной квартиры можно сделать комфортабельную двухкомнатную.
Такая квартира подходит не только для пары, но может быть удобна и для семей с ребенком. Иногда она может вместить и двух маленьких детей.
Если вы думаете о покупке квартиры как инвестиции, то разница между однокомнатной квартирой и студией не так велика. Часто инвесторы предпочитают приобрести 2 студии вместо однушки, так как это может принести больше прибыли, как при перепродаже, так и при сдаче в аренду на длительный или краткосрочный срок.
Однако выбор между однокомнатной квартирой и студией зависит от личных предпочтений. Некоторым людям важно иметь свое пространство, особенно если пара живет вместе и один или оба работают из дома. В таком случае, лучше выбрать квартиру с двумя раздельными комнатами или комнатой и кухней, чтобы не мешать друг другу. Если человек живет один, то ему, возможно, будет выгоднее купить студию, так как это экономически выгоднее в плане бытовых решений, коммунальных платежей и стоимости самой квартиры.
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