Суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ

Ранее сообщалось, что у жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Конфисковать власти планируют деньги, ценности и имущество, которые теоретически можно использовать для финансирования незаконной деятельности. Кроме того, через суд станет возможным лишать почетных званий и наград тех, кто публично призывает к экстремизму и санкциям.