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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ

Суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ

8 февраля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ
Жительницу Запорожской области осудили в Ростове за призывы к террористической деятельности и дискредитацию российской армии, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
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СВО

Приговор огласили Оксане Бойко, жительнице Запорожской области. На суде рассмотрели два эпизода ее противоправной деятельности.

Так, весной 2022 года женщина разместила у себя в социальных сетях недостоверную информацию, которая дискредитировала Вооруженные силы России.

Тогда же Бойко скопировала у другого пользователя Сети фото, публично призывающее к террористической деятельности.

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Женщину признали виновной в инкриминируемых преступлениях и назначили штраф в 550 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Конфисковать власти планируют деньги, ценности и имущество, которые теоретически можно использовать для финансирования незаконной деятельности. Кроме того, через суд станет возможным лишать почетных званий и наград тех, кто публично призывает к экстремизму и санкциям.

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