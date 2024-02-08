Суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Приговор огласили Оксане Бойко, жительнице Запорожской области. На суде рассмотрели два эпизода ее противоправной деятельности.
Так, весной 2022 года женщина разместила у себя в социальных сетях недостоверную информацию, которая дискредитировала Вооруженные силы России.
Тогда же Бойко скопировала у другого пользователя Сети фото, публично призывающее к террористической деятельности.
Женщину признали виновной в инкриминируемых преступлениях и назначили штраф в 550 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что у жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ. Сейчас соответствующий законопроект рассматривает Госдума. Конфисковать власти планируют деньги, ценности и имущество, которые теоретически можно использовать для финансирования незаконной деятельности. Кроме того, через суд станет возможным лишать почетных званий и наград тех, кто публично призывает к экстремизму и санкциям.