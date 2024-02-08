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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону

«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону

8 февраля 2024, 04:56
Фото: 1MI

Удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону вернулся с рыбалки с уловом впечатляющих размеров, сообщается в соцсетях в одной из городских групп.

Мужчина побывал на рыбалке на набережной города и вытащил огромную рыбу. Он сделал с ней несколько фотографий и опубликовал в Интернете.

Фото: Ростов Главный — ТГ

Пользователи в комментариях удивились улову и поздравили мужчину. Другие начали интересоваться, на что именно он ловил.

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«Только есть его опасно. Он жил в эпицентре сброса сточных вод», — заявили ростовчане.

«Нормально, повезло», — пишут горожане.

«В духовку его, да с квашеной капустой», — сообщили местные жители.

Ранее другой житель Ростовской области удивил бывалых рыбаков размером своего улова.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Улов#Рыбалка#Набережная#Фотографии
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