«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Мужчина побывал на рыбалке на набережной города и вытащил огромную рыбу. Он сделал с ней несколько фотографий и опубликовал в Интернете.
Пользователи в комментариях удивились улову и поздравили мужчину. Другие начали интересоваться, на что именно он ловил.
«Только есть его опасно. Он жил в эпицентре сброса сточных вод», — заявили ростовчане.
«Нормально, повезло», — пишут горожане.
«В духовку его, да с квашеной капустой», — сообщили местные жители.
Ранее другой житель Ростовской области удивил бывалых рыбаков размером своего улова.