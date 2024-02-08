ЦЕРН показала четвероногого робота для ремонта БАК

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
В отличие от обычных колесных роботов, CERNquadbot обладает четырьмя ногами, что позволяет ему легко проникать в самые узкие и извилистые уголки коллайдера.
Одной из сложностей при работе внутри БАК является наличие больших пучков проводов и труб, которые находятся в неподвижном состоянии или перемещаются. Это создает препятствия для колесных роботов и даже для людей. Как объясняет инженер ЦЕРН по робототехнике Крис МакГриви, четвероногий робот способен легко преодолевать эти препятствия благодаря своей стабильности и гибкости.
Другой сложностью является сильное радиоактивное излучение внутри БАК. Однако CERNquadbot успешно прошел испытания на радиационную стойкость. Совместно с группой радиационной защиты было проведено исследование, которое показало, что робот остается стабильным и работоспособным в условиях высокого уровня излучения.
Вместе с монорельсовыми роботами TIM четвероногие машины будут осуществлять мониторинг состояния оборудования БАК, а также оперативно исправлять поломки. Это позволит проводить ремонтные работы даже при активной работе коллайдера, без необходимости его остановки.