ЦЕРН показала четвероногого робота для ремонта БАК

Одной из сложностей при работе внутри БАК является наличие больших пучков проводов и труб, которые находятся в неподвижном состоянии или перемещаются. Это создает препятствия для колесных роботов и даже для людей. Как объясняет инженер ЦЕРН по робототехнике Крис МакГриви, четвероногий робот способен легко преодолевать эти препятствия благодаря своей стабильности и гибкости.