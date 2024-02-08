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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В России 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта

8 февраля 2024, 11:24
Аналитики провели исследование, чтобы узнать мнение россиян о своих начальниках и готовы ли они работать под руководством искусственного интеллекта (ИИ).

Из результатов исследования, доступных RT, следует, что только 35% респондентов готовы работать под руководством ИИ.

Большинство опрошенных не верят, что ИИ сможет заменить человека в роли начальника. 53% считают, что лучше всего справится с этой ролью человек, а 24% считают, что их текущий начальник незаменим. Эти данные были получены при проведении опроса «Зарплаты.ru» и школы «Хекслет».

Только 9% респондентов доверили бы выполнение задач руководителю-ИИ, потому что такие задачи считаются простыми, по словам аналитиков.

В результате опроса выяснилось, что самые позитивные черты идеального начальника, по мнению россиян, — это человечность (69%), профессионализм (64%) и оптимизм (50%). Среди отрицательных черт начальника, россияне назвали скупость (50%), паникёрство (25%) и нежелание разбираться в работе подчиненных (18%). В топ-5 также входят токсичность (16%) и неспособность принимать новое (14%). Это было добавлено экспертами.

Кроме того, половина опрошенных готовы терпеть несносного начальника, как выяснили специалисты.

Примерно каждый третий опрошенный (29%) удовлетворен своей работой, 18% надеются, что смогут избавиться от своего начальника, а только 6% боятся потерять свою должность. Эти данные указаны в результате исследования.

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. работающих россиян.

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