В России 35% респондентов готовы работать под руководством искусственного интеллекта

Большинство опрошенных не верят, что ИИ сможет заменить человека в роли начальника. 53% считают, что лучше всего справится с этой ролью человек, а 24% считают, что их текущий начальник незаменим. Эти данные были получены при проведении опроса «Зарплаты.ru» и школы «Хекслет».