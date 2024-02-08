В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Напомним, накануне, 7 февраля, в Ростове задержали начальник одного из отделов управления наркоконтроля. По предварительной информации, мужчина собирал взятки и передавал их начальству управления по борьбе с коррупцией, где раньше работал.
Уже в четверг, 8 февраля, по ходатайству следователей избрали меру пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым в коррупции.
Следователям удалось выяснить, что замначальника отдела экономической безопасности УМВД РФ по Ростову действовал через посредника — одного из сотрудников управления по наркоконтролю. Подозреваемый пытался получить от одного из предприятий взятку в размере трех миллионов рублей, эти деньги должны были стать вознаграждением за то, что полицейский не будет обращать внимание на нарушения действующего закона в работе предприятия.
Противоправные действия удалось пресечь в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сейчас суд вынес запрет определенных действий одному из подозреваемых, а второго фигуранта дела заключили под стражу.