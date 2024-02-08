В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках

Следователям удалось выяснить, что замначальника отдела экономической безопасности УМВД РФ по Ростову действовал через посредника — одного из сотрудников управления по наркоконтролю. Подозреваемый пытался получить от одного из предприятий взятку в размере трех миллионов рублей, эти деньги должны были стать вознаграждением за то, что полицейский не будет обращать внимание на нарушения действующего закона в работе предприятия.