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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках

В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках

8 февраля 2024, 14:53
Фото: 1MI
В Ростове избрали меру пресечения замначальнику УЭБиПК, подозреваемому во взятках
В Ростовской области замначальнику УМВД ЭБиПК пытались передать взятку в размере трех миллионов рублей, теперь он и другой полицейский стали фигурантами уголовного дела, подробностями поделилась пресс-служба СУ СК РФ региона.

Напомним, накануне, 7 февраля, в Ростове задержали начальник одного из отделов управления наркоконтроля. По предварительной информации, мужчина собирал взятки и передавал их начальству управления по борьбе с коррупцией, где раньше работал.

Уже в четверг, 8 февраля, по ходатайству следователей избрали меру пресечения сотрудникам полиции, подозреваемым в коррупции.

Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля
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Следователям удалось выяснить, что замначальника отдела экономической безопасности УМВД РФ по Ростову действовал через посредника — одного из сотрудников управления по наркоконтролю. Подозреваемый пытался получить от одного из предприятий взятку в размере трех миллионов рублей, эти деньги должны были стать вознаграждением за то, что полицейский не будет обращать внимание на нарушения действующего закона в работе предприятия.

Противоправные действия удалось пресечь в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сейчас суд вынес запрет определенных действий одному из подозреваемых, а второго фигуранта дела заключили под стражу.

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