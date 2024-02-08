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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Ростове поставят памятник погибшим в пандемию медикам

В Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам

8 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI
В Ростове поставят памятник погибшим в пандемию медикам
В Ростове-на-Дону приняли решение установить памятник в память о медиках, которые погибли в период пандемии, говорится в постановлении администрации города.

В документе указано, что монумент появится на проспекте Коммунистический, 39. Его установят за внебюджетные средства.

Памятник себе на баланс возьмет «Городская клиническая больница № 20». Сроки проведения работ в документе не указаны.

Памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области
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Добавим, что информация о планах установить памятник появилась еще в 2021 году. Тогда на базе медицинского учреждения работал ковидный госпиталь.

Эта инициатива принадлежит горожанам, ее озвучили в 2020 году.

Также стало известно, что памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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