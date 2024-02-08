В Ростове поставят памятник погибшим от коронавируса медикам

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В документе указано, что монумент появится на проспекте Коммунистический, 39. Его установят за внебюджетные средства.
Памятник себе на баланс возьмет «Городская клиническая больница № 20». Сроки проведения работ в документе не указаны.
Добавим, что информация о планах установить памятник появилась еще в 2021 году. Тогда на базе медицинского учреждения работал ковидный госпиталь.
Эта инициатива принадлежит горожанам, ее озвучили в 2020 году.
Также стало известно, что памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.