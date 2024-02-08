В Ростовской области с 16 февраля выведут на линию купленные электробусы

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Он рассказал о социально-экономической ситуации в 2023 году и уточнил, что удалось достичь всех показателей. За это время удалось купить большое количество нового транспорта и эта работа продолжается.
«Закупили 48 единиц медицинского транспорта и 40 электробусов. С 16 февраля весь электротранспорт должен быть в работе в муниципалитетах», — уточнил глава региона.
Он добавил, что привели в порядок 395 километров дорог и завершили работу над Волгодонским путепроводом.
Ранее урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.