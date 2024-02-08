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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Ростовской области с 16 февраля выведут на линию купленные электробусы

В Ростовской области с 16 февраля выведут на линию купленные электробусы

8 февраля 2024, 09:59
Фото: donland.ru
В Ростовской области с 16 февраля выведут на линию купленные электробусы
В Ростовской области в середине февраля на улицах появятся все купленные электробусы, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал о социально-экономической ситуации в 2023 году и уточнил, что удалось достичь всех показателей. За это время удалось купить большое количество нового транспорта и эта работа продолжается.

«Закупили 48 единиц медицинского транспорта и 40 электробусов. С 16 февраля весь электротранспорт должен быть в работе в муниципалитетах», — уточнил глава региона.

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Он добавил, что привели в порядок 395 километров дорог и завершили работу над Волгодонским путепроводом.

Ранее урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Василий Голубев#Электробусы
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