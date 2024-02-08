В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Журналисты напомнили, что в 2023 году на «Иннопроме» правительство Ростовской области подписало договор о сотрудничестве с компанией «Робоавиа». Предметом договора стал запуск производства гражданских беспилотников в Ростовской области. Завод планировали вывести на плановую мощность 1,1 тысячи БПЛА в год, а объем инвестиций в производство должен был составить более 500 миллионов рублей.
Выпуск продукции запланировали на конец 2024 года. Представители СМИ уточнили, когда следует ожидать запуск производства и первую партию продукции.
«Надеюсь, что в этом году будет продукция этого производства уже выпущена. По крайней мере, так там сейчас, знаю, что будет создано 250 новых рабочих мест», — рассказал Василий Голубев, добавив, что правительство оказывают предприятию помощь в запуске производства. Пока сроки не сдвигались, а потом завод беспилотников может приступить к работе уже в 2024 году.
Ранее власти Ростовской области объявили, что на Дону могут начать подготовку операторов БПЛА.