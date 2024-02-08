В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников

«Надеюсь, что в этом году будет продукция этого производства уже выпущена. По крайней мере, так там сейчас, знаю, что будет создано 250 новых рабочих мест», — рассказал Василий Голубев, добавив, что правительство оказывают предприятию помощь в запуске производства. Пока сроки не сдвигались, а потом завод беспилотников может приступить к работе уже в 2024 году.