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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников

В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников

8 февраля 2024, 12:48
Фото: mil.ru
В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников
В Ростовской области планируют запустить завод по производству беспилотников в текущем году, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев в ходе пресс-конференции 8 февраля.

Журналисты напомнили, что в 2023 году на «Иннопроме» правительство Ростовской области подписало договор о сотрудничестве с компанией «Робоавиа». Предметом договора стал запуск производства гражданских беспилотников в Ростовской области. Завод планировали вывести на плановую мощность 1,1 тысячи БПЛА в год, а объем инвестиций в производство должен был составить более 500 миллионов рублей.

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Выпуск продукции запланировали на конец 2024 года. Представители СМИ уточнили, когда следует ожидать запуск производства и первую партию продукции.

«Надеюсь, что в этом году будет продукция этого производства уже выпущена. По крайней мере, так там сейчас, знаю, что будет создано 250 новых рабочих мест», — рассказал Василий Голубев, добавив, что правительство оказывают предприятию помощь в запуске производства. Пока сроки не сдвигались, а потом завод беспилотников может приступить к работе уже в 2024 году.

Ранее власти Ростовской области объявили, что на Дону могут начать подготовку операторов БПЛА.

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