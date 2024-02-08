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Водитель насмерть переехал пешехода-нарушителя в Ростове

Водитель насмерть переехал пешехода-нарушителя в Ростове

8 февраля 2024, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля погиб пешеход, который решил не пользоваться переходом, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время на улице Казахской, когда водитель Renault Logan не успел затормозить и сбил человека. Последний пытался перейти дорогу, хотя в этом месте это было запрещено.

«От полученных травм пострадавший скончался, в данный момент устанавливается его личность. Также полицейские выясняют все детали ДТП», — уточнили в управлении.

Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове
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Ранее стало известно, что плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в Сети появилось видео горящей фуры на трассе М-4 «Дон» в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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