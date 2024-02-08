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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Юрист Габович рассказал, почему ростовчан могут не пускать в суд и даже оштрафовать

Юрист рассказал, кого из ростовчан перестанут пускать в суды по новым правилам

8 февраля 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney
Юрист Габович рассказал, почему ростовчан могут не пускать в суд и даже оштрафовать

Юрист Габович рассказал, кого из ростовчан перестанут пускать в суды

Правилами нового постановления предусмотрен ряд требований к внешнему виду посетителей суда. Во избежание отказа для допуска в суд, ростовчанам придется выбирать деловой стиль одежды, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Новые правила установили, что отказывать в доступе в суд ростовчанам теперь будут из-за внешнего вида. Уточняется, что он должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

«В здание суда теперь не пропустят посетителей в спортивной или пляжной одежде, в такой же обуви или коротких шортах. Также, на одежде и обуви запрещаются надписи или рисунки, которые могут оскорбить достоинство человека или свидетельствовать о неуважении к обществу и суду», — отмечает Антон Габович.

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Собеседник добавляет, что заходя в суд, посетители проходят контроль службы судебных приставов. В Кодексе об административных правонарушениях есть ответственность за неисполнение законного распоряжения судебного пристава.

Это означает, что если заявившийся в суд, к примеру, в пляжной одежде, начнет сопротивляться установленному требованию, его могут наказать административным штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей.

«Если правонарушение будет совершено повторно, сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей. Также, злостного нарушителя могут подвергнуть административному задержанию на срок до 15-и суток», — резюмирует эксперт.

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