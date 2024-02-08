Юрист рассказал, кого из ростовчан перестанут пускать в суды по новым правилам

«В здание суда теперь не пропустят посетителей в спортивной или пляжной одежде, в такой же обуви или коротких шортах. Также, на одежде и обуви запрещаются надписи или рисунки, которые могут оскорбить достоинство человека или свидетельствовать о неуважении к обществу и суду», — отмечает Антон Габович.