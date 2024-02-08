Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
По словам местных жителей в одном из районов города Гуково, который называется «Площадка», на дорогах стоит вода, все погрязло в грязи и мусоре.
«Там же стоит разбитое здание бывшего профилактория. Он уже давно не работает, расселен, нет окон и дверей. Возникает ощущение, будто здание скоро завалится. А ведь рядом люди водят детей в детский сад», — отмечает жительница Гуково Светлана Авдеева.
Здесь же расположена и школа, которую, по словам собеседницы, в этом году закроют на ремонт.
«А куда дети пойдут? Маршрутки не подъезжают прямо к школе, да и детей толком не берут. У нас накопилось много вопросов, которые в силах решить депутат», — говорят горожане.
Однако записаться на прием к местному депутату Виктору Иванову гуковчане не смогли.
«Мы пришли в ДК, где принимает депутат, а там нам сказали, что он не появляется уже долгое время. Мы обратились сообщением к нему напрямую. А он сказал, что для записи к нему нужно официальное письмо. Это как?» — недоумевают собеседники.
Депутат Виктор Иванов разъяснил, что жители города направили ему обращение о встрече в мессенджер.
«Обращение ко мне было без подписи, без имени — один номер телефона. Я не видел, кто обращается ко мне с вопросом о встрече. Ответил, что встречу можем организовать, но напишите мне обращение», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Виктор Иванов.
Однако на вопрос о том, как правильно записаться к ннму на прием не через личные сообщения, собеседник отвечать не стал.
«Знаете что? Вы сейчас ведете со мной диалог. Вы представились, но меня берут большие сомнения, что я разговариваю с человеком именно с этой организации. Понимаете? Вот так», — ответил Виктор Иванов.
С этим вопросом редакция направила официальный запрос.