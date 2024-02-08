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Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью

Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью

8 февраля 2024, 11:11
Фото: Dmitry89/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью
В редакцию RostovGazeta обратились жители Гуково. Люди рассказали, как один из районов города погряз в грязи и мусоре. Для решения задачи гуковчане попытались обратиться к депутату. Только записаться на прием не удалось.

По словам местных жителей в одном из районов города Гуково, который называется «Площадка», на дорогах стоит вода, все погрязло в грязи и мусоре.

«Там же стоит разбитое здание бывшего профилактория. Он уже давно не работает, расселен, нет окон и дверей. Возникает ощущение, будто здание скоро завалится. А ведь рядом люди водят детей в детский сад», — отмечает жительница Гуково Светлана Авдеева.

Здесь же расположена и школа, которую, по словам собеседницы, в этом году закроют на ремонт.

«А куда дети пойдут? Маршрутки не подъезжают прямо к школе, да и детей толком не берут. У нас накопилось много вопросов, которые в силах решить депутат», — говорят горожане.

На дорогах Площадки в Гуково стоит вода. Местные жители повредили машину, угодив колесом в лужу.На дорогах Площадки в Гуково стоит вода. Местные жители повредили машину, угодив колесом в лужу.
На дорогах Площадки в Гуково стоит вода. Местные жители повредили машину, угодив колесом в лужу.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
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Однако записаться на прием к местному депутату Виктору Иванову гуковчане не смогли.

«Мы пришли в ДК, где принимает депутат, а там нам сказали, что он не появляется уже долгое время. Мы обратились сообщением к нему напрямую. А он сказал, что для записи к нему нужно официальное письмо. Это как?» — недоумевают собеседники.

Депутат Виктор Иванов разъяснил, что жители города направили ему обращение о встрече в мессенджер.

«Обращение ко мне было без подписи, без имени — один номер телефона. Я не видел, кто обращается ко мне с вопросом о встрече. Ответил, что встречу можем организовать, но напишите мне обращение», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Виктор Иванов.

Однако на вопрос о том, как правильно записаться к ннму на прием не через личные сообщения, собеседник отвечать не стал.

«Знаете что? Вы сейчас ведете со мной диалог. Вы представились, но меня берут большие сомнения, что я разговариваю с человеком именно с этой организации. Понимаете? Вот так», — ответил Виктор Иванов.

«Мы пришли в ДК, где принимает депутат, а там нам сказали, что он не появляется уже долгое время. Мы обратились сообщением к нему напрямую. А он сказал, что для записи к нему нужно официальное письмо. Это как?» — недоумевают собеседники.«Мы пришли в ДК, где принимает депутат, а там нам сказали, что он не появляется уже долгое время. Мы обратились сообщением к нему напрямую. А он сказал, что для записи к нему нужно официальное письмо. Это как?» — недоумевают собеседники.
«Мы пришли в ДК, где принимает депутат, а там нам сказали, что он не появляется уже долгое время. Мы обратились сообщением к нему напрямую. А он сказал, что для записи к нему нужно официальное письмо. Это как?» — недоумевают собеседники.
Фото: Adept12/cc by sa 4.0/wikimedia.org

С этим вопросом редакция направила официальный запрос.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Гуково#Площадка#Мессенджер#Прием к депутату#Официальное обращение#Запись на прием
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