Более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Аварийные ситуации произошли в Красносулинском районе, где автомобили на небольшом участке дороги въехали в ямы на трассе. Все они повредили колеса и выстроились на обочине с аварийными огнями.
Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть не только на М-4 «Дон».
«Город весь в ямах и область так же», — заявили ростовчане. Другие сообщили, что каждый подобный случай нужно оформлять, как ДТП.
Добавим, что жители региона часто жалуются на состояние трассы и большое количество ям.
При этом во время пресс-конференции в четверг, 8 февраля, губернатор признался, что сам пробил два колеса на этой дороге. Он заявил, что магистраль нуждается в реконструкции.