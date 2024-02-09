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Более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области

Более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области

9 февраля 2024, 04:31
Фото: 1MI
В Ростовской области 11 автомобилей пробили колеса на участке трассы М-4 «Дон», сообщили очевидцы в соцсетях.

Аварийные ситуации произошли в Красносулинском районе, где автомобили на небольшом участке дороги въехали в ямы на трассе. Все они повредили колеса и выстроились на обочине с аварийными огнями.

Пользователи в комментариях написали, что проблемы есть не только на М-4 «Дон».

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«Город весь в ямах и область так же», — заявили ростовчане. Другие сообщили, что каждый подобный случай нужно оформлять, как ДТП.

Добавим, что жители региона часто жалуются на состояние трассы и большое количество ям.

При этом во время пресс-конференции в четверг, 8 февраля, губернатор признался, что сам пробил два колеса на этой дороге. Он заявил, что магистраль нуждается в реконструкции.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ямы#Колеса
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