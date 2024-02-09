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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Что удалить из соцсетей для предотвращения проблем с законом

Что удалить из соцсетей для предотвращения проблем с законом

9 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Журналисты рассказали, за публикацию и репост какого контента гражданина могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Как пишет newia.ru, в соответствии с действующим законодательством Роскомнадзор и другие контролирующие органы могут привлечь гражданина к ответственности не только за создание запрещенного контента, но и за его репост или реакции под публикацией. В судах такая позиция трактуется как поддержка позиции автора.

Чтобы избежать проблем с законом, эксперты рекомендуют воздержаться от публикации, репостов и лайков публикаций, которые носят в себе признак экстремизма и оскорбления чувств верующих. В первый раз гражданина могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Также недопустимыми являются публикации с дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации. За публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России грозит штраф до полутора миллионов рублей или тюремное заключение на срок до 3 лет.

Кроме этого, гражданина могут привлечь к ответственности за клевету и подрыв репутации. За это нарушение сумма денежного штрафа может достигать сотен тысяч рублей, а также может потребоваться опровержение размещенной информации, которая не соответствует действительности.

#Общество#Соцсети#Закон#Все материалы авторов
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