Что удалить из соцсетей для предотвращения проблем с законом

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как пишет newia.ru, в соответствии с действующим законодательством Роскомнадзор и другие контролирующие органы могут привлечь гражданина к ответственности не только за создание запрещенного контента, но и за его репост или реакции под публикацией. В судах такая позиция трактуется как поддержка позиции автора.
Чтобы избежать проблем с законом, эксперты рекомендуют воздержаться от публикации, репостов и лайков публикаций, которые носят в себе признак экстремизма и оскорбления чувств верующих. В первый раз гражданина могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит лишение свободы сроком до 4 лет.
Также недопустимыми являются публикации с дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации. За публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России грозит штраф до полутора миллионов рублей или тюремное заключение на срок до 3 лет.
Кроме этого, гражданина могут привлечь к ответственности за клевету и подрыв репутации. За это нарушение сумма денежного штрафа может достигать сотен тысяч рублей, а также может потребоваться опровержение размещенной информации, которая не соответствует действительности.