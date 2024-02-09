Что удалить из соцсетей для предотвращения проблем с законом

Чтобы избежать проблем с законом, эксперты рекомендуют воздержаться от публикации, репостов и лайков публикаций, которые носят в себе признак экстремизма и оскорбления чувств верующих. В первый раз гражданина могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение грозит лишение свободы сроком до 4 лет.