Депутат объяснил, почему ростовчане перестали интересоваться региональной политикой

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Published Сегодня, 08:00
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Собеседник делится мнением, что основная причина потери интереса ростовчан к политике заключается в минимизации общения людей с местными депутатами.
«У нас проводятся лишь одиночные приемы, которые, в основном, делаются только для отчета, для галочки. А этого недостаточно. Люди должны выходить в свет, участвовать в совместных с депутатами мероприятиях, в обсуждении проблем. Депутаты Дона должны быть ближе к народу. Должны больше вникать в беспокоящие людей вопросы и помогать решать их», — отмечает Никита Кушнарев.
Спикер напоминает, что депутатов дончане выбирали сами. Поэтому прямая обязанность представителей законодательной власти заключается не в том, чтобы сидя в кабинете, посылать своих помощников на встречу с людьми. А чтобы самому не боятся выходить к жителям и помогать в решении злободневных вопросов.
«А для этого и депутаты, и местные власти не должны абстрагироваться от людей», — убежден собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как депутата не пускали на заседание в Ростове.