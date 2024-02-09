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Депутат Кушнарев рассказал, почему ростовчане перестали интересоваться политикой

Депутат объяснил, почему ростовчане перестали интересоваться региональной политикой

9 февраля 2024, 08:00
Фото: 1MI
Депутат Кушнарев рассказал, почему ростовчане перестали интересоваться политикой

Депутат Кушнарев рассказал, почему ростовчане перестали интересоваться политикой

Люди привыкли, что никаких изменений в Ростове и области не происходит. Не появляются новые лица, нет активных событий. В целом, люди устали и хотят перемен, сообщил RostovGazeta депутат Никита Кушнарев.

Собеседник делится мнением, что основная причина потери интереса ростовчан к политике заключается в минимизации общения людей с местными депутатами.

«У нас проводятся лишь одиночные приемы, которые, в основном, делаются только для отчета, для галочки. А этого недостаточно. Люди должны выходить в свет, участвовать в совместных с депутатами мероприятиях, в обсуждении проблем. Депутаты Дона должны быть ближе к народу. Должны больше вникать в беспокоящие людей вопросы и помогать решать их», — отмечает Никита Кушнарев.

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Спикер напоминает, что депутатов дончане выбирали сами. Поэтому прямая обязанность представителей законодательной власти заключается не в том, чтобы сидя в кабинете, посылать своих помощников на встречу с людьми. А чтобы самому не боятся выходить к жителям и помогать в решении злободневных вопросов.

«А для этого и депутаты, и местные власти не должны абстрагироваться от людей», — убежден собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как депутата не пускали на заседание в Ростове.

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