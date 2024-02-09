Депутат объяснил, почему ростовчане перестали интересоваться региональной политикой

«У нас проводятся лишь одиночные приемы, которые, в основном, делаются только для отчета, для галочки. А этого недостаточно. Люди должны выходить в свет, участвовать в совместных с депутатами мероприятиях, в обсуждении проблем. Депутаты Дона должны быть ближе к народу. Должны больше вникать в беспокоящие людей вопросы и помогать решать их», — отмечает Никита Кушнарев.