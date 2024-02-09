Дожди и перепады температуры на 10 градусов ожидаются в Ростове 10 и 11 февраля

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Все выходные Ростов будет заливать дождями. Ветер при этом будет слабым — не больше четырех метров в секунду. Однако город ждут значительные перепады температуры.
В субботу, 10 февраля, температура воздуха днем составит +9 градусов. Вечером же похолодает до +5. На следующий день, 11 февраля, станет по-весеннему тепло. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов, однако ночью произойдет перепад до +6 градусов.
В начале следующей недели дожди прекратятся, а температура воздуха будет плюсовой.
Ранее «Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи.