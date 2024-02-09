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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Предстоящие выходные в Ростове выдадутся пасмурными

Дожди и перепады температуры на 10 градусов ожидаются в Ростове 10 и 11 февраля

9 февраля 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
Предстоящие выходные в Ростове выдадутся пасмурными
Предстоящие выходные в Ростове выдадутся пасмурными, предупреждают синоптики.

Все выходные Ростов будет заливать дождями. Ветер при этом будет слабым — не больше четырех метров в секунду. Однако город ждут значительные перепады температуры.

В субботу, 10 февраля, температура воздуха днем составит +9 градусов. Вечером же похолодает до +5. На следующий день, 11 февраля, станет по-весеннему тепло. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов, однако ночью произойдет перепад до +6 градусов.

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В начале следующей недели дожди прекратятся, а температура воздуха будет плюсовой.

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