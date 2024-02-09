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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Двое жителей Ростовской области наловили рыбы на 800 тыс рублей за пару часов

Двое жителей Ростовской области наловили рыбы на 800 тыс рублей за пару часов

9 февраля 2024, 11:07
Фото: Управление на транспорте МВД России по СКФО
Двое жителей Ростовской области наловили рыбы на 800 тыс рублей за пару часов

Двух браконьеров задержали за вылов более 500 рыб в Ростовской области

В Ростовской области задержали двух местных жителей за незаконный вылов большого количества рыб, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Подозреваемых обнаружили в Цимлянском водохранилище, в районе станицы Хорошевской. У них оказалась надувная лодка и 150 метров сетей для незаконного улова.

Всего они успели поймать более 500 рыб, в том числе плотву и судака. А общий размер ущерба оценили в сумму свыше 830 тысяч рублей.

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Двух браконьеров задержали за вылов более 500 рыб в Ростовской областиДвух браконьеров задержали за вылов более 500 рыб в Ростовской области
Двух браконьеров задержали за вылов более 500 рыб в Ростовской области
Фото: Управление на транспорте МВД России по СКФО

При этом ранее фигурантов уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет заключения.

До этого браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Преступление#Уголовное дело#Таганрогское залив#Происшествия#Рыболовство
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