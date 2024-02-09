Двое жителей Ростовской области наловили рыбы на 800 тыс рублей за пару часов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Подозреваемых обнаружили в Цимлянском водохранилище, в районе станицы Хорошевской. У них оказалась надувная лодка и 150 метров сетей для незаконного улова.
Всего они успели поймать более 500 рыб, в том числе плотву и судака. А общий размер ущерба оценили в сумму свыше 830 тысяч рублей.
При этом ранее фигурантов уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет заключения.
До этого браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.