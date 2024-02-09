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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:42

Губернатор пообещал сделать безопаснее «дорогу смерти» в Ростовской области

Губернатор пообещал сделать безопаснее «дорогу смерти» в Ростовской области

9 февраля 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор пообещал сделать безопаснее «дорогу смерти» в Ростовской области
Дорогу к границе с ДНР сделают четырехполосной, рассказал на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На встрече главы региона с журналистами подняли вопрос «дороги смерти». Ею называют трассу от Самбека до пункта пропуска Весёло-Вознесенк на границе с ДНР. Свою печальную славу дорога получила из-за огромного числа смертельных ДТП.

Голубев признал существование проблемы и заявил, что она требует «необычных решений». Он рассказал, что дорогу хотят расширить до четырех полос, но когда приступят к работам неизвестно.

«Это серьёзная, большая и недешёвая работа, так как дорога протяжённая», — пояснил губернатор.

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Для того чтобы сделать дорогу безопасней, вдоль нее установят разделительные барьеры. Также рядом оборудуют тротуары.

Напомним, плохое качество дорожного полотна становится причиной каждого четвертого ДТП в Ростове. Также на аварийность влияет отсутствие освещения.

Ранее водитель иномарки не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области.

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