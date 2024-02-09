Губернатор пообещал сделать безопаснее «дорогу смерти» в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
На встрече главы региона с журналистами подняли вопрос «дороги смерти». Ею называют трассу от Самбека до пункта пропуска Весёло-Вознесенк на границе с ДНР. Свою печальную славу дорога получила из-за огромного числа смертельных ДТП.
Голубев признал существование проблемы и заявил, что она требует «необычных решений». Он рассказал, что дорогу хотят расширить до четырех полос, но когда приступят к работам неизвестно.
«Это серьёзная, большая и недешёвая работа, так как дорога протяжённая», — пояснил губернатор.
Для того чтобы сделать дорогу безопасней, вдоль нее установят разделительные барьеры. Также рядом оборудуют тротуары.
Напомним, плохое качество дорожного полотна становится причиной каждого четвертого ДТП в Ростове. Также на аварийность влияет отсутствие освещения.
Ранее водитель иномарки не справился с управлением и погиб на трассе в Ростовской области.