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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

Игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу

Игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу

9 февраля 2024, 14:35
Фото: Лера Кулинич / ФК «СКА-Ростов»
Игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу
Состав СКА Ростов не сохранится после отказала клуба от профессионального статуса, пишет Sports.ru.

Спортивный директор СКА Ростов Виктор Панченко заявил, что профессиональные футболисты не видят смысла оставаться в клубе после его перехода в Медиалигу. К тому же матчи теперь будут проводиться в Москве, а не Ростове. А потому игроками станут именно москвичи.

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«Состав профессиональной команды СКА Ростов в Медиалиге не сохранится», — говорит Панченко.

О том что клуб отказывается от профессионального статуса в конце января сообщил его главный спонсор рэпер Баста. Решение он объяснил финансовыми трудностями. Болельщики клуба раскритиковали музыканта как менеджера и обвинили его в проблемах СКА Ростов. Баста же парировал, что найти инвестиции достаточно тяжело, а вернуться в профессиональную лигу команда сможет «в любой момент».

Сами игроки рассказывали, что им месяцами не платили зарплату, проблемы у них были даже со спортивной формой.

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