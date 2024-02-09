Игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Спортивный директор СКА Ростов Виктор Панченко заявил, что профессиональные футболисты не видят смысла оставаться в клубе после его перехода в Медиалигу. К тому же матчи теперь будут проводиться в Москве, а не Ростове. А потому игроками станут именно москвичи.
«Состав профессиональной команды СКА Ростов в Медиалиге не сохранится», — говорит Панченко.
О том что клуб отказывается от профессионального статуса в конце января сообщил его главный спонсор рэпер Баста. Решение он объяснил финансовыми трудностями. Болельщики клуба раскритиковали музыканта как менеджера и обвинили его в проблемах СКА Ростов. Баста же парировал, что найти инвестиции достаточно тяжело, а вернуться в профессиональную лигу команда сможет «в любой момент».
Сами игроки рассказывали, что им месяцами не платили зарплату, проблемы у них были даже со спортивной формой.