Игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу

Спортивный директор СКА Ростов Виктор Панченко заявил, что профессиональные футболисты не видят смысла оставаться в клубе после его перехода в Медиалигу. К тому же матчи теперь будут проводиться в Москве, а не Ростове. А потому игроками станут именно москвичи.