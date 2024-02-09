ИИ GigaChat от Сбера предложил Burger King разработать новый рецепт бургера

Такая инициатива поступила в связи с сообщением о конкурсе, запущенном компанией Burger King в США. Основным условием для претендентов на победу является разработка рецепта бургера с участием нейросети. Автор лучшего рецепта станет обладателем приза в один миллион долларов, сообщает kp.ru.