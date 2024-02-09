ИИ GigaChat от Сбера предложил Burger King разработать новый рецепт бургера

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Искусственный интеллект направил в сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложение использовать его для создания нового рецепта бургера.
Такая инициатива поступила в связи с сообщением о конкурсе, запущенном компанией Burger King в США. Основным условием для претендентов на победу является разработка рецепта бургера с участием нейросети. Автор лучшего рецепта станет обладателем приза в один миллион долларов, сообщает kp.ru.
Российский ИИ GigaChat предложил собственное решение. В случае победы в конкурсе он пообещал начислить Burger King 100 млн бонусов «Спасибо» при условии добавления новинки в меню российских ресторанов.
Число пользователей нейросети GigaChat, презентованной весной минувшего года, в настоящий момент составляет 2,5 млн человек. Искусственный интеллект умеет создавать тексты, писать код, дает ответы на вопросы. Для предпринимателей доступен API ИИ, позволяющий внедрять нейросеть в свои проекты для создания новых решений и оптимизации рабочих процессов.