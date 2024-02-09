rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

ИИ GigaChat от Сбера предложил Burger King разработать новый рецепт бургера

ИИ GigaChat от Сбера предложил Burger King разработать новый рецепт бургера

9 февраля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Нейросети постоянно развиваются, внедряясь в новые отрасли. ИИ GigaChat, разработанный экспертами Сбера, попробуют применить в сфере пищевых технологий.

Искусственный интеллект направил в сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложение использовать его для создания нового рецепта бургера.

Такая инициатива поступила в связи с сообщением о конкурсе, запущенном компанией Burger King в США. Основным условием для претендентов на победу является разработка рецепта бургера с участием нейросети. Автор лучшего рецепта станет обладателем приза в один миллион долларов, сообщает kp.ru.

Российский ИИ GigaChat предложил собственное решение. В случае победы в конкурсе он пообещал начислить Burger King 100 млн бонусов «Спасибо» при условии добавления новинки в меню российских ресторанов.

Число пользователей нейросети GigaChat, презентованной весной минувшего года, в настоящий момент составляет 2,5 млн человек. Искусственный интеллект умеет создавать тексты, писать код, дает ответы на вопросы. Для предпринимателей доступен API ИИ, позволяющий внедрять нейросеть в свои проекты для создания новых решений и оптимизации рабочих процессов.

#Общество
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
Сегодня, 08:48
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
Сегодня, 08:32
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
Сегодня, 07:58
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58