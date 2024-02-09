Квартиранты забыли пакет с патронами в съемном жилье в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Издание со ссылкой на источник пишет, что двое мужчин сняли посуточно дом в районе набережной, а когда выселились, то оставили сумку. Говорится, что в ней владелец домовладения обнаружил 30 предметов, похожих на патроны.
«Правоохранителям поступило сообщение об опасной находке. Сейчас проводится проверка этого инцидента», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в донском регионе.
До этого взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра.