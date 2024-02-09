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Published Сегодня, 13:56

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Квартиранты забыли пакет с патронами в съемном жилье в Ростове-на-Дону

Квартиранты забыли пакет с патронами в съемном жилье в Ростове-на-Дону

9 февраля 2024, 13:56
Фото: mil.ru
Квартиранты забыли пакет с патронами в съемном жилье в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону владелец домовладения нашел пакет с патронами после того, как из него съехали квартиранты, сообщает «Провинция».

Издание со ссылкой на источник пишет, что двое мужчин сняли посуточно дом в районе набережной, а когда выселились, то оставили сумку. Говорится, что в ней владелец домовладения обнаружил 30 предметов, похожих на патроны.

«Правоохранителям поступило сообщение об опасной находке. Сейчас проводится проверка этого инцидента», — говорится в публикации.

Пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в Ростовской области
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Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что пограничники задержали пенсионера с целой сумкой патронов в донском регионе.

До этого взрывпакет, патроны и миллионы нашли у главы отдела донского Росреестра.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Патроны#Съемное жилье#Происшествия#Квартиранты
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