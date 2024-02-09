Лопатой черпает и в лужи бросает: странный ремонт дорог заметили ростовчане

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Водителей удивил ремонт дорог, который проводится возле рынка «Классик», где рабочий лопатой берет асфальтную смесь и засыпает в ямы с лужами. Они поинтересовались, надолго ли хватит такого ремонта.
«Большие ямы там через весь Железнодорожный переезд. Надолго ли хватит?», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях написали, что через неделю здесь опять появятся ямы.
«А как надо, вообще ничего не делать?», — поинтересовались ростовчане.
«Перекрыть по одной полосе на ночь и не в дождь. Вырезать кусок асфальта, выдуть воду, высушить, правильно залить по технологиям, утрамбовать катком», — ответили ему другие горожане.
«Где ответственные люди? Кто обязан проверять работы? Кто-то же должен отвечать за этот беспредел? Везде такие ямы», — возмутились местные жители.
Ранее более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области.