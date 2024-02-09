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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Лопатой черпает и в лужи бросает: странный ремонт дорог заметили ростовчане

Лопатой черпает и в лужи бросает: странный ремонт дорог заметили ростовчане

9 февраля 2024, 11:07
Фото: ТГ канал «Это Ростов»
Лопатой черпает и в лужи бросает: странный ремонт дорог заметили ростовчане

Ростовчане заявили об укладке асфальта в лужи

В Ростове-на-Дону начали ремонтировать дорогу, несмотря на лужи, сообщили очевидцы в соцсетях.

Водителей удивил ремонт дорог, который проводится возле рынка «Классик», где рабочий лопатой берет асфальтную смесь и засыпает в ямы с лужами. Они поинтересовались, надолго ли хватит такого ремонта.

«Большие ямы там через весь Железнодорожный переезд. Надолго ли хватит?», — поинтересовался автор.

Пользователи в комментариях написали, что через неделю здесь опять появятся ямы.

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Лопатой черпает и в лужи бросает: странный ремонт дорог заметили ростовчане
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

«А как надо, вообще ничего не делать?», — поинтересовались ростовчане.

«Перекрыть по одной полосе на ночь и не в дождь. Вырезать кусок асфальта, выдуть воду, высушить, правильно залить по технологиям, утрамбовать катком», — ответили ему другие горожане.

«Где ответственные люди? Кто обязан проверять работы? Кто-то же должен отвечать за этот беспредел? Везде такие ямы», — возмутились местные жители.

Ранее более 10 машин друг за другом пробили колеса на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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