Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Ростове с небольшими перерывами целый день идет небольшой дождь. Однако даже он успел провоцировать пробки в городе. На ситуацию также влияет традиционный пятничный вечерний час-пик. Пробки в городе оцениваются на девять баллов из десяти максимальных.
Проехать практически невозможно на всех улицах центра города: в заторах стоят Буденновский и Ворошиловский проспекты, улицы Текучева, Большая Садовая, Театральный проспект, улица Варфоломеева и другие.
Также многокилометровые пробки собрались на Нансена, Сельмаше, Малиновского, Таганрогской, Вавилова, Оганова и Зоологической.
Ранее сообщалось, что плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове.