Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками

В Ростове с небольшими перерывами целый день идет небольшой дождь. Однако даже он успел провоцировать пробки в городе. На ситуацию также влияет традиционный пятничный вечерний час-пик. Пробки в городе оцениваются на девять баллов из десяти максимальных.