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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками

Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками

9 февраля 2024, 15:04
Фото: wikimedia.org
Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками
Час-пик и непогода спровоцировали заторы по всему Ростову, сообщают «Яндекс.Карты».

В Ростове с небольшими перерывами целый день идет небольшой дождь. Однако даже он успел провоцировать пробки в городе. На ситуацию также влияет традиционный пятничный вечерний час-пик. Пробки в городе оцениваются на девять баллов из десяти максимальных.

Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробкамиМелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками
Мелкий дождь сковал центр и окраины Ростова 9-балльными пробками
Фото: Zyltrc/Rfhns

Проехать практически невозможно на всех улицах центра города: в заторах стоят Буденновский и Ворошиловский проспекты, улицы Текучева, Большая Садовая, Театральный проспект, улица Варфоломеева и другие.

Также многокилометровые пробки собрались на Нансена, Сельмаше, Малиновского, Таганрогской, Вавилова, Оганова и Зоологической.

Ранее сообщалось, что плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове.

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