На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд

«Но это начало, мы подписали соглашение на хорошую сумму общим объемом 19,2 миллиарда рублей. Это инвестиции, которые придут в Ростовскую область. Создадим криозаправочный пункт[прим. редакции — криоАЗС заправляют транспорт газомоторным топливом, в том числе сжатым газом и водородом]», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в ближайших планах открыть как минимум три аналогичных производства в Ростовской области.