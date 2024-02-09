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Published Сегодня, 09:10

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На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд

На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд

9 февраля 2024, 09:10
Фото: Ural-66/cc0/wikimedia.org
На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд

В Ростовской области построят три завода по производству сжиженного газа

В Ростовской области планируют построить не меньше трех заводов по производству сжиженного газа, такое заявление сделал губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, на каком этапе находится реализация проекта предприятий по производству сжиженного газа. По его словам, первым из них стало малотоннажный завод, который производит 500 килограммов газа в час.

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«Но это начало, мы подписали соглашение на хорошую сумму общим объемом 19,2 миллиарда рублей. Это инвестиции, которые придут в Ростовскую область. Создадим криозаправочный пункт[прим. редакции — криоАЗС заправляют транспорт газомоторным топливом, в том числе сжатым газом и водородом]», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в ближайших планах открыть как минимум три аналогичных производства в Ростовской области.

Напомним, прошлой осенью водители Ростовской области жаловались на дефицит топлива и стремительный рост цен на АЗС.

Ранее губернатор Голубев рассказал, что к весне в Ростовской области могут запустить в работу 15 заводов.

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