На строительство заводов сжиженного газа в Ростовской области потратят 19,2 млрд

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, на каком этапе находится реализация проекта предприятий по производству сжиженного газа. По его словам, первым из них стало малотоннажный завод, который производит 500 килограммов газа в час.
«Но это начало, мы подписали соглашение на хорошую сумму общим объемом 19,2 миллиарда рублей. Это инвестиции, которые придут в Ростовскую область. Создадим криозаправочный пункт[прим. редакции — криоАЗС заправляют транспорт газомоторным топливом, в том числе сжатым газом и водородом]», — рассказал Василий Голубев, добавив, что в ближайших планах открыть как минимум три аналогичных производства в Ростовской области.
Напомним, прошлой осенью водители Ростовской области жаловались на дефицит топлива и стремительный рост цен на АЗС.
Ранее губернатор Голубев рассказал, что к весне в Ростовской области могут запустить в работу 15 заводов.