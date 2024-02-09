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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан

«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан

9 февраля 2024, 09:11
Фото: rostovgazeta.ru
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан

Работник Wildberries пояснил, почему в Ростове покупают одно, а приходит другое

Столкнувшись с ненадлежащими покупками, многие ростовчане опасаются покупать товары на маркетплейсах. Что творится на складах и в сортировочных центрах Wildberries? Как ведется учет товаров? На каком пути товар может пропасть, и что с этим делать — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Почему заплатил за одно, а получил другое

Покупатели Wildberries иногда отмечают в отзывах, что заплатили за один товар, а получили совсем другой. Покупатели в отзывах во всем винят продавцов. А те, чаще всего, оправдываются, что это происходит не по их вине, а по вине работников маркетплейса.

Ростовчанин Сергей Чернов [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что работает на Wildberries более полутора лет. За это время он трудился на складах не только Ростовской области, но и Москвы. По его мнению, в системе якобы творится бардак.

Собеседник рассказывает, что за время работы изучил все аферы, которыми пользуются сотрудники складов.

«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть. Сделать это в созданной системе достаточно легко», — отмечает Сергей.

«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть», — отмечает Сергей.«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть», — отмечает Сергей.
«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть», — отмечает Сергей.«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть», — отмечает Сергей.
«Учет товара на складах идет в системе. Но товар, который хранится, может запросто пропасть», — отмечает Сергей.
Фото: читатель / rostovgazeta.ru
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Как собирают товар на складе Wildberries

Собеседник приводит пример: заказал покупатель джинсы черного цвета. Сотрудник склада должен собрать товар. Со сборочным листом он подходит к месту хранения и обнаруживает, что товара нет. Его могли или попросту украсть. Или переложить на другое место.

«Но если об этом заявить, воспользовавшись функцией „пропустить товар на сборке“, то за него работнику придется платить. А это никому не надо. Поэтому вместо ненайденной вещи отправляют другую, похожую, чтобы с работника не списали деньги. Поэтому покупателям и приходят другие товары», — разъясняет Сергей.

По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
По мнению собеседника, по всей системе учета товара творится бардак.
Фото: читатель / rostovgazeta.ru

Подменить товар на складе, по словам собеседника, совсем не сложно. Дескать, есть склады, где на рядах и на сборке отсутствуют видеокамеры. Работник склада попросту просит распечатать штрихкод, говоря, что он слетел с пакета. И никто не вникает, что в руке он может держать совсем иной товар. В итоге товар получает новый штрихкод. Его «пропикивают» терминалом сбора данных (ТСД). Это говорит о том, что товар соответствует назначению, и отправляют покупателю.

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Двойные и тройные штрихкоды

«Я заснял на видео, как у человека в руках один терминал сбора данных, а в руках другой. Видно, что работник „пикает“ одну и ту же гофру разными терминалами сбора данных. Таким образом, задваивая, затраивая штрихкоды, воруются у компании деньги», — разъясняет Сергей.

«Видно, что работник „пикает“ одну и ту же гофру разными терминалами сбора данных», — говорит Сергей.
Видео: читатель / rostovgazeta.ru

Однако, по его словам, в этой схеме многих все устраивает.

«Службе безопасности все-равно. Свои деньги она отрабатывает тем, что штрафует сотрудников, чаще всего по выдуманным предлогам. Штрафы все окупают, фирма не страдает. Страдают простые работники компании, попадая на регулярные штрафы, и, конечно же, покупатели», — говорит Сергей.

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«Задваивая, затраивая штрихкоды, у компании воруются деньги», — считает Сергей.
Видео: читатель / rostovgazeta.ru

Сколько зарабатывают

Собеседник разъясняет, что за смену на Wildberries можно заработать от одной до пятнадцати тысяч рублей. Только максимально заработанную сумму, по его словам, получить сложно из-за штрафов. Сложнее всего приходится новичкам, которые еще не успели вникнуть во все нюансы работы.

«На одном из складов новому сотруднику прилетел штраф на 70 тысяч рублей. Его попросту подставили — после смены выключили и спрятали на несколько дней терминал сбора данных, которым он отработал. После такого, в основном, люди сразу уходят. Но есть и те, кто отрабатывает эти деньги и продолжает трудиться дальше», — говорит работник склада.

Собеседник делится мнением, что если бы руководство Wildberries было в курсе сложившейся ситуации в системе, они давно бы приняли меры.

«Нужно отрегулировать работу Wildberries, сделать четкий контроль, чтобы покупателей не дурили, сотрудников не штрафовали, а товар не воровали», — комментирует Сергей.

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Минимизация задвоений

В пресс-службе Wildberries разъяснили, что продавец обязан на каждой единице товара сделать уникальный стикер — штрихкод. Учет товара ведется на каждом этапе сборки — сортировке, раскладке и приемке товара.

В случае выявления факта задвоения на складах и сортировочных центрах производится переучет товаров.

«Мы смогли минимизировать случаи задвоения товаров благодаря обновлению программного обеспечения», — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

По ее информации, взаимодействие работников и исполнителей с Wildberries регулируется договорами разного типа. Подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями сотрудничества.

Порядок расчета вознаграждений по договорам оказания услуг предусмотрен условиями договора. А система оплаты труда работников устанавливается локальными актами.

Как покупать без рисков

К слову, опрошенные RostovGazeta жители донской столицы отмечают, что несколько лет пользуются услугами Wildberries. У большинства, в числе которых и автор этой статьи, никаких проблем с покупкой товаров на маркетплейсе не возникало.

К слову, опрошенные RostovGazeta жители донской столицы отмечают, что несколько лет пользуются услугами Wildberries.К слову, опрошенные RostovGazeta жители донской столицы отмечают, что несколько лет пользуются услугами Wildberries.
К слову, опрошенные RostovGazeta жители донской столицы отмечают, что несколько лет пользуются услугами Wildberries.
Фото: 1MI

«Главное, не покупать товар срочно-обморочно к определенной дате. Будь-то новый костюм, который предполагается надеть буквально через два дня. Или подарок ко Дню рождения, который предстоит дарить в ближайшие выходные. А когда забираешь товар в пункте выдачи, нужно тщательно его рассмотреть и протестировать — ожидаемый ли это товар, нет ли брака, работает или нет», — делится советом активный покупатель маркетплейса ростовчанка Елена.

Также собеседница рекомендует не набирать сразу множество товаров. Так их будет сложнее проверять на пункте выдачи заказов если соберется очередь. Лучше всего приходить на ПВЗ днем, когда нет много посетителей. Это позволит максимально не торопясь изучить купленную вещь. И при обнаружении брака — вернуть.

Правда, теперь за возврат товара Wildberries нередко удерживает средства.

«Плата за доставку, конечно же, возмущает. Примерка одежды должна быть бесплатной. Никакие деньги за обратную доставку потребитель оплачивать не должен! Иначе получается, что я заказала на выбор несколько нарядов к празднику, купила один, а в итоге больше тысячи рублей потеряла на возврат», — возмущается покупательница.

По ее словам, в этом случае выгоднее покупать в обычных магазинах. Там и рисков нет, и померить вещи можно бесплатно, и цена практически одинаковая.

По ее словам, в этом случае выгоднее покупать в обычных магазинах. Там и рисков нет, и померить вещи можно бесплатно, и цена практически одинаковая.По ее словам, в этом случае выгоднее покупать в обычных магазинах. Там и рисков нет, и померить вещи можно бесплатно, и цена практически одинаковая.
По ее словам, в этом случае выгоднее покупать в обычных магазинах. Там и рисков нет, и померить вещи можно бесплатно, и цена практически одинаковая.
Фото: 1MI

Услугами маркетплейсов активно пользуются многие ростовчане. Однако выбор места для приобретения товара всегда остается за потребителем. Как совершать покупки взвешенно, не поддаваясь воздействию рекламы — в материале RostovGazeta.

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