«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан

Подменить товар на складе, по словам собеседника, совсем не сложно. Дескать, есть склады, где на рядах и на сборке отсутствуют видеокамеры. Работник склада попросту просит распечатать штрихкод, говоря, что он слетел с пакета. И никто не вникает, что в руке он может держать совсем иной товар. В итоге товар получает новый штрихкод. Его «пропикивают» терминалом сбора данных (ТСД). Это говорит о том, что товар соответствует назначению, и отправляют покупателю.