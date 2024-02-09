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Posted 9 февраля 2024, 17:44

Published 9 февраля 2024, 17:44

Modified 9 февраля 2024, 17:45

Updated 9 февраля 2024, 17:45

Оборот наличных в единых банкоматах ВТБ, «Открытия» и РНКБ вырос троекратно

Оборот наличных в единых банкоматах ВТБ, «Открытия» и РНКБ вырос троекратно

9 февраля 2024, 17:44
Фото: 1MI.
Ровно год назад ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединили банкоматные сети. За год их совокупный оборот по снятию и внесению денежных средств вырос троекратно.

Первые итоги объединения банкоматов таковы: за год владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ повысили среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ увеличились более чем в три раза. Оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» стал больше почти в пять раз. Об этом пишет inkazan.

«Создание общей сети банкоматов стало первым и важным шагом в процессе объединения ВТБ, „Открытия“ и РНКБ и позволило расширить доступность финансовых услуг почти на всей территории страны, включая Крым, где клиенты ВТБ и „Открытия“ также смогут снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии», — рассказал Сергей Панюшкин, замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ. Он также добавил, что значительное увеличение числа банкоматов и возможность пользоваться ими на «домашних» условиях способствовали увеличению спроса со стороны клиентов. За год оборот наличных средств в объединенной сети стал больше в три раза, что является свидетельством востребованности данного сервиса у пользователей.

В свою очередь, директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов отметил, что в банке видят динамичный рост оборотов наличных в объединенной сети, что означает высокую оценку клиентами эффекта от интеграции банка в группу ВТБ.

«Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России гарантировало десяткам миллионов человек по всей стране комфортное проведение наличных операций в любом городе страны», — заявил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. Он также добавил, что финансовый мост между Крымом и материковой частью России стабильно осуществляет все необходимые функции для удобства клиентов.

Активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ должна начаться во втором квартале текущего года. Фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» намечено на конец 2024 года: к этому моменту клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ, а отделения «Открытия» пройдут ребрендинг. Предполагается организовать эти процессы максимально удобным для клиентов образом.

#Общество
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