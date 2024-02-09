Оборот наличных в единых банкоматах ВТБ, «Открытия» и РНКБ вырос троекратно

«Создание общей сети банкоматов стало первым и важным шагом в процессе объединения ВТБ, „Открытия“ и РНКБ и позволило расширить доступность финансовых услуг почти на всей территории страны, включая Крым, где клиенты ВТБ и „Открытия“ также смогут снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии», — рассказал Сергей Панюшкин, замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ. Он также добавил, что значительное увеличение числа банкоматов и возможность пользоваться ими на «домашних» условиях способствовали увеличению спроса со стороны клиентов. За год оборот наличных средств в объединенной сети стал больше в три раза, что является свидетельством востребованности данного сервиса у пользователей.