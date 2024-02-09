После резкого потепления в Ростове-на-Дону ожидается мощное похолодание

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Несмотря на потепление в последнее время, февраль все еще остается зимним месяцем. Согласно предварительным прогнозам, после внезапного потепления до 13-15 градусов, через неделю в столице Ростовской области ожидается резкое похолодание.
В пятницу, 9 февраля, ожидается дождливая погода, а температура поднимется до +7 градусов. В субботу осадков не будет и станет немного теплее.
В воскресенье потеплеет до +12 градусов, но начиная с понедельника, станет прохладнее. В начале следующей недели средняя температура будет составлять +8 градусов.
В среду температура опустится до плюс пяти градусов, а ночью она упадет до -7 градусов. Днем в четверг ожидается ясная погода, а термометры остановятся на отметке -2 градуса.
Ранее водителей в регионе попросили отказаться от поездок по трасе М-4 из-за неблагоприятной погоды.