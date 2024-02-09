Ранее судим за аналогичное: в Ростове задержан мужчина, преследовавший двух девочек

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
На днях СМИ опубликовали информацию о возможном преступлении в Ростове в многоэтажке на Северном. Там мужчина преследовал двух девочек. Совершить противоправные действия в их отношении он не смог. Одна из девочек успела забежать к себе в квартиру, а другую спас прохожий.
Благодаря тому, что лицо преступника попало на камеры, а к его поискам подключились неравнодушные граждане, мужчину смогли оперативно задержать. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности детей.
Сейчас его отправили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно. Изготовлением такого рода контента он занимался в течение нескольких лет.