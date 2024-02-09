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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Ростове задержан мужчина, преследовавший двух малолетних девочек

Ранее судим за аналогичное: в Ростове задержан мужчина, преследовавший двух девочек

9 февраля 2024, 16:31
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове задержан мужчина, преследовавший двух малолетних девочек

В Ростове задержан мужчина, преследовавший двух малолетних девочек

Уголовное дело возбудили против мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности, рассказали в Следкоме Ростовской области.

На днях СМИ опубликовали информацию о возможном преступлении в Ростове в многоэтажке на Северном. Там мужчина преследовал двух девочек. Совершить противоправные действия в их отношении он не смог. Одна из девочек успела забежать к себе в квартиру, а другую спас прохожий.

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Благодаря тому, что лицо преступника попало на камеры, а к его поискам подключились неравнодушные граждане, мужчину смогли оперативно задержать. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности детей.

Сейчас его отправили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно. Изготовлением такого рода контента он занимался в течение нескольких лет.

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