Ранее судим за аналогичное: в Ростове задержан мужчина, преследовавший двух девочек

На днях СМИ опубликовали информацию о возможном преступлении в Ростове в многоэтажке на Северном. Там мужчина преследовал двух девочек. Совершить противоправные действия в их отношении он не смог. Одна из девочек успела забежать к себе в квартиру, а другую спас прохожий.