Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Ростовстат опубликовал актуальные на начало февраля средние цены на продукты и услуги в регионе. Из данных следует, что средняя стоимость одного килограмма свинины в области составляет 611,53 рубля. При этом в Ростове цена этого вида мяса выше, чем в других города региона — 619,56 рубля за килограмм.
Самым дорогим оказалось в Ростове и подсолнечное масло — 127,33 рубля за литр при средней цене в области в 125,31 рубля за литр. Больше других ростовчане заплатят и за сыры — 749,29 рубля за килограмм. В среднем по области продукт стоит 730,91 рубля за килограмм.
Ранее сообщалось, что ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания.