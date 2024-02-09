Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло

Ростовстат опубликовал актуальные на начало февраля средние цены на продукты и услуги в регионе. Из данных следует, что средняя стоимость одного килограмма свинины в области составляет 611,53 рубля. При этом в Ростове цена этого вида мяса выше, чем в других города региона — 619,56 рубля за килограмм.