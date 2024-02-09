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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Некоторые продукты в Ростове оказались самыми дорогими среди других городов региона

Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло

9 февраля 2024, 18:04
Фото: 1MI
Некоторые продукты в Ростове оказались самыми дорогими среди других городов региона
Некоторые продукты в Ростове оказались самыми дорогими среди других городов региона, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат опубликовал актуальные на начало февраля средние цены на продукты и услуги в регионе. Из данных следует, что средняя стоимость одного килограмма свинины в области составляет 611,53 рубля. При этом в Ростове цена этого вида мяса выше, чем в других города региона — 619,56 рубля за килограмм.

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Самым дорогим оказалось в Ростове и подсолнечное масло — 127,33 рубля за литр при средней цене в области в 125,31 рубля за литр. Больше других ростовчане заплатят и за сыры — 749,29 рубля за килограмм. В среднем по области продукт стоит 730,91 рубля за килограмм.

Ранее сообщалось, что ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовстат
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