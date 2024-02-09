Ростовчанам рассказали, как мошенники обманывают на розыгрышах и акциях

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Эксперт в области кибербезопасности и права в ИТ Евгений Царев рассказал Newia, что аферисты всегда двигаются вперед и постоянно придумывают новые и хитроумные способы выманивания денег.
«Они часто используют актуальные события, потому что так легче привлечь и заинтересовать людей. Например, во время праздников они предлагают различные розыгрыши и специальные акции (например, „купи два дорогих флакона парфюма и получи третий в подарок“, или „сделай неожиданный подарок своей второй половинке“ и так далее)», — рассказал эксперт.
Он добавил, что в последнее время появились предложения, которые якобы приходят от налоговой службы и обещают помочь вам избавиться от задолженности, путем оплаты меньшей суммы (конечно же, эти деньги идут прямиком в карманы мошенников) и так далее.
Кроме того, преступники звонят или отправляют сообщения, представляясь сотрудниками полиции.
Одним из распространенных приемов мошенников является то, что они называют дополнительные детали, чтобы придать своим словам правдоподобность. Например, они могут назвать адрес, марку автомобиля или название банка, с которым жертва имеет дело. Эти данные мошенники могут получить из утечек информации из баз данных мобильных операторов, магазинов или служб доставки.
В целом эксперты утверждают, что важно научить членов семьи распознавать признаки обмана, включая подозрительные просьбы предоставить личную информацию или требования немедленной оплаты. Всегда следует предупреждать людей, которые находятся в зоне повышенного риска, о методах мошенничества и призывать их сообщать о подозрительных случаях.
Также рекомендуется установить правило перезванивать самому на номер телефона, от имени кого-то, кто просит деньги, или проверять такие запросы с другими членами семьи.
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