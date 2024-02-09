Ростовчанам рассказали, как мошенники обманывают на розыгрышах и акциях

«Они часто используют актуальные события, потому что так легче привлечь и заинтересовать людей. Например, во время праздников они предлагают различные розыгрыши и специальные акции (например, „купи два дорогих флакона парфюма и получи третий в подарок“, или „сделай неожиданный подарок своей второй половинке“ и так далее)», — рассказал эксперт.