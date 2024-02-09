Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Напомним, что депутат Госдумы подготовил законопроект, позволяющий потребителям употреблять продукты в магазине до их оплаты.
«С одной стороны законодательная инициатива ясна и понятна. Если потребитель взял товар, он вправе им распоряжаться. Но с другой, надо посмотреть на перспективу, как это будет реализовано на практике», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер разъясняет, что сегодня в ряде торговых сетей Ростова допускается употребление некоторых продуктов. Для этого внутри даже предусмотрены мини кафе. Покушав в них, посетитель получает чек, который оплачивает на кассе. В некоторых местах хотя и не афишируется, разрешается открыть бутылочку воды и попить до оплаты.
«Но я опасаюсь, что с введением закона, разрешающего употреблять в магазине продукты до их оплаты, люди с низкой социальной ответственностью начнут этим активно пользоваться. Проследить за всеми невозможно. Только представьте себе, добросовестные покупатели будут подходить к полкам и видеть отпитую воду, открытую пачку печенья или надгрызенное яблоко. Кто будет это контролировать, проверять? А определенный круг людей однозначно обрадуется когда разрешат есть в магазинах», — делится мнением эксперт.
Собеседник добавляет, что пока еще не во всех магазинах Ростова удается разобраться с ценниками. Нередки случаи, когда стоимость товара на ценнике не соответствует тому, что пробивают на кассе.
«Я считаю, что законопроект, разрешающий употребление продуктов в магазинах до оплаты, пока преждевременный. Склоняюсь к мнению, что решение об этом лучше отдать на усмотрение торговых сетей. Иначе можем получить такие последствия, когда недобросовестные люди начнут приходить в магазин поесть и попить. Магазинам придется увеличивать штат охранников, закладывать дополнительные убытки в цену товара. Поэтому я не сторонник принятия сегодня данного законопроекта», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что практически треть ростовчан работают только за еду.