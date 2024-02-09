rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

К чему в Ростове приведет закон, разрешающий есть продукты в магазинах до их оплаты

Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе

9 февраля 2024, 07:58
Фото: rostovgazeta.ru
К чему в Ростове приведет закон, разрешающий есть продукты в магазинах до их оплаты

Эксперт Махмудов заявил, что ростовчане могут начать есть продукты в магазинах

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что законодательная инициатива, разрешающая потреблять в магазинах Ростова продукты питания до их оплаты, проста и понятна. Но необходимо смотреть на перспективу — к чему может привести реализация этого закона.

Напомним, что депутат Госдумы подготовил законопроект, позволяющий потребителям употреблять продукты в магазине до их оплаты.

«С одной стороны законодательная инициатива ясна и понятна. Если потребитель взял товар, он вправе им распоряжаться. Но с другой, надо посмотреть на перспективу, как это будет реализовано на практике», — отмечает Владислав Махмудов.

Спикер разъясняет, что сегодня в ряде торговых сетей Ростова допускается употребление некоторых продуктов. Для этого внутри даже предусмотрены мини кафе. Покушав в них, посетитель получает чек, который оплачивает на кассе. В некоторых местах хотя и не афишируется, разрешается открыть бутылочку воды и попить до оплаты.

Спикер разъясняет, что сегодня в ряде торговых сетей Ростова допускается употребление некоторых продуктов.Спикер разъясняет, что сегодня в ряде торговых сетей Ростова допускается употребление некоторых продуктов.
Спикер разъясняет, что сегодня в ряде торговых сетей Ростова допускается употребление некоторых продуктов.
Фото: 1MI

«Но я опасаюсь, что с введением закона, разрешающего употреблять в магазине продукты до их оплаты, люди с низкой социальной ответственностью начнут этим активно пользоваться. Проследить за всеми невозможно. Только представьте себе, добросовестные покупатели будут подходить к полкам и видеть отпитую воду, открытую пачку печенья или надгрызенное яблоко. Кто будет это контролировать, проверять? А определенный круг людей однозначно обрадуется когда разрешат есть в магазинах», — делится мнением эксперт.

По принципу «желтого ценника»: депутат разъяснил, как в Ростове снижают цены
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что пока еще не во всех магазинах Ростова удается разобраться с ценниками. Нередки случаи, когда стоимость товара на ценнике не соответствует тому, что пробивают на кассе.

«Я считаю, что законопроект, разрешающий употребление продуктов в магазинах до оплаты, пока преждевременный. Склоняюсь к мнению, что решение об этом лучше отдать на усмотрение торговых сетей. Иначе можем получить такие последствия, когда недобросовестные люди начнут приходить в магазин поесть и попить. Магазинам придется увеличивать штат охранников, закладывать дополнительные убытки в цену товара. Поэтому я не сторонник принятия сегодня данного законопроекта», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что практически треть ростовчан работают только за еду.

Три четверти ростовчан работает практически за еду
Узнать подробнее
Читайте также:
«Увязли в кредитах»: почему в Ростовской области беднеет населениеИнфляция в Ростовской области оказалась выше общероссийский«Мусор в космос полетит?»: эксперта возмутил рост тарифа на вывоз отходов в Ростове
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Закон#Ростов#Оплата#Магазины#Законопроект#Инициатива#Торговые сети#Потребление#Перспектива
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
Сегодня, 08:48
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
Сегодня, 08:32
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58