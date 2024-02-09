Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе

«Но я опасаюсь, что с введением закона, разрешающего употреблять в магазине продукты до их оплаты, люди с низкой социальной ответственностью начнут этим активно пользоваться. Проследить за всеми невозможно. Только представьте себе, добросовестные покупатели будут подходить к полкам и видеть отпитую воду, открытую пачку печенья или надгрызенное яблоко. Кто будет это контролировать, проверять? А определенный круг людей однозначно обрадуется когда разрешат есть в магазинах», — делится мнением эксперт.