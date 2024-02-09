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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:01

Ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания

Ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания

9 февраля 2024, 05:59
Фото: 1MI
В 2023 году стоимость одной чашки кофе «на вынос» в Ростовской области увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом и составила 191 рубль, сообщают СМИ.

По информации «Деловой Газеты.Юг», количество покупок таких напитков выросло на 23% по сравнению с 2022 годом. Этот рост можно объяснить тем, что местные жители стали больше пить кофе, а также развается сфера туризма.

В общем, по всей стране число продаж кофе «на вынос» увеличилось на 18% за год. Цена на кофе увеличилась на 12% и теперь составляет 189 рублей. Жители региона чаще всего выбирали капучино или латте в бумажном стакане среднего объема.

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Реализация кофейных напитков «на вынос» выросла по большей части в точках быстрого питания. Если в 2022 году наблюдалось снижение штучных продаж из-за перезапуска форматов и перемен на этом рынке, то в прошлом году на рынке фиксировались хорошие темпы адаптации, и покупатели снова начали активно потреблять кофе «на вынос».

Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Туризм#Подорожание#Ростов#Кофе
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