Ростовчане стало активнее покупать кофе после его подорожания

Реализация кофейных напитков «на вынос» выросла по большей части в точках быстрого питания. Если в 2022 году наблюдалось снижение штучных продаж из-за перезапуска форматов и перемен на этом рынке, то в прошлом году на рынке фиксировались хорошие темпы адаптации, и покупатели снова начали активно потреблять кофе «на вынос».