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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Ростовские врачи за день поставили на ноги парализованного мужчину

Ростовские врачи за день поставили на ноги парализованного мужчину

9 февраля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Ростовские врачи за день поставили на ноги парализованного мужчину
У ростовчанина отказали ноги из-за межпозвоночной грыжи, рассказали в областном Минздраве.

45-летний мужчина попал к нейрохирургам ГБСМП Ростова. Из-за межпозвоночной грыжи поясничного отдела у него практически отказали ноги.

Грыжу у него нашли еще 20 лет назад. Однако все эти годы она его не беспокоила. Недавно мужчина стал чувствовать резкую боль в пояснице, и в один из дней просто не смог встать на ноги.

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Во время обследования врачи установили, что грыжа находится в запущенном состоянии. Была проведена сложная операция. В конечном итоге грыжу удалось удалить.

Пациент смог встать на ноги уже на следующий день. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения.

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