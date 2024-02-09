Ростовские врачи за день поставили на ноги парализованного мужчину

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
45-летний мужчина попал к нейрохирургам ГБСМП Ростова. Из-за межпозвоночной грыжи поясничного отдела у него практически отказали ноги.
Грыжу у него нашли еще 20 лет назад. Однако все эти годы она его не беспокоила. Недавно мужчина стал чувствовать резкую боль в пояснице, и в один из дней просто не смог встать на ноги.
Во время обследования врачи установили, что грыжа находится в запущенном состоянии. Была проведена сложная операция. В конечном итоге грыжу удалось удалить.
Пациент смог встать на ноги уже на следующий день. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
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