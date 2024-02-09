Ростовскую область, Кубань и Крым могут связать водные маршруты

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Он сообщил, что новые суда будут использоваться для направления Таганрог — Ростов — Волгодонск и даже до Волгограда. Однако о расширении маршрутов можно будет говорить не раньше 2026 года.
Также появилась идея связать Кубань и Крым. Голубев отметил, что будет продолжено создание необходимой для этого инфраструктуры.
Губернатор уточнил, что для организации подобных перевозок в регионе появилась организация «Дон», которая является судоходной компанией.
Ранее стало известно, что Таганрог и Мариуполь хотят связать морскими пассажирскими перевозками. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.