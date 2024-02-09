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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Ростовскую область, Кубань и Крым могут связать водные маршруты

Ростовскую область, Кубань и Крым могут связать водные маршруты

9 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI
В Ростовской области планируется открыть новые водные маршруты для пассажиров, которые будут связывать Краснодарский край и Крым, заявил губернатор Василий Голубев.

Он сообщил, что новые суда будут использоваться для направления Таганрог — Ростов — Волгодонск и даже до Волгограда. Однако о расширении маршрутов можно будет говорить не раньше 2026 года.

Также появилась идея связать Кубань и Крым. Голубев отметил, что будет продолжено создание необходимой для этого инфраструктуры.

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Губернатор уточнил, что для организации подобных перевозок в регионе появилась организация «Дон», которая является судоходной компанией.

Ранее стало известно, что Таганрог и Мариуполь хотят связать морскими пассажирскими перевозками. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пассажиры#Крым#Кубань
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