rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля

Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля

9 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
В Ростовской области действие штормового предупреждения продлили до 11 февраля включительно, об этом объявили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС предупредили, что в субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля, в Ростовской области ожидается снегопад, в период выпадения осадков возможно сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, в период непогоды дончан ожидает штормовой ветер и сильный гололед, который может создать опасную ситуацию на донских дорогах.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
Узнать подробнее

Сотрудники МЧС рекомендуют дончанам закрепить слабо укрепленные конструкции, способные представлять опасность для прохожих в случае обрушения, а также посоветовали быть осторожными на улицах и держаться как можно дальше от оборванных ЛЭП, аварийных деревьев и рекламных щитов.

В случае если дончанам требуется помощь, им рекомендуют звонить по телефону 112, 01, 101 или по номеру 8(863)239-99-99.

Ранее синоптики представили прогноз о потеплении до +16 градусов на выходных 10 и 11 февраля.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололедаРостов-на-Дону три дня будет заливать мощнейшими дождямиАвтодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ветер#Помощь#Штормовое предупреждение#Последние новости Ростова на сегодня#Гололед#Снегопад#Дороги#Безопасность#Прогноз погоды в Ростовской области#18+#МЧС России по Ростовской области#Синоптики#Аварийные деревья#Рекламные щиты#Конструкции#ЛЭП#Потепление#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа
Сегодня, 08:55
ФСБ закрыла сеть нелегальных АЗС в Ростовской области
Сегодня, 08:48
«Напрасные ожидания»: как собирают товары на Wildberries для ростовчан
Сегодня, 09:11
Ростовчане могут массово начать есть продукты в магазинах до оплаты на кассе
Сегодня, 07:58
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Сегодня, 07:58