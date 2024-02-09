Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля

Сотрудники МЧС предупредили, что в субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля, в Ростовской области ожидается снегопад, в период выпадения осадков возможно сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, в период непогоды дончан ожидает штормовой ветер и сильный гололед, который может создать опасную ситуацию на донских дорогах.