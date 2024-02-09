Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сотрудники МЧС предупредили, что в субботу, 10 февраля, и воскресенье, 11 февраля, в Ростовской области ожидается снегопад, в период выпадения осадков возможно сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Кроме того, в период непогоды дончан ожидает штормовой ветер и сильный гололед, который может создать опасную ситуацию на донских дорогах.
Сотрудники МЧС рекомендуют дончанам закрепить слабо укрепленные конструкции, способные представлять опасность для прохожих в случае обрушения, а также посоветовали быть осторожными на улицах и держаться как можно дальше от оборванных ЛЭП, аварийных деревьев и рекламных щитов.
В случае если дончанам требуется помощь, им рекомендуют звонить по телефону 112, 01, 101 или по номеру 8(863)239-99-99.
Ранее синоптики представили прогноз о потеплении до +16 градусов на выходных 10 и 11 февраля.