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Спонсора террористов осудили в Ростове-на-Дону

Спонсора террористов осудили в Ростове-на-Дону

9 февраля 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Спонсора террористов осудили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону огласили приговор Мурату Кадырову, который деньгами помогал террористам, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2017 и 2018 годах фигурант, проживая в Севастополе, оказывал помощь запрещенной в России группировке. Реквизиты для переводов средств он получал через мессенджеры.

Кадыров перевел деньги, хотя был в курсе, что они пойдут на для финансирование группировки в целях совершения терактов. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

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Теперь обвиняемому огласили приговор и назначили ему 11 лет заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.

Ранее продавца оружия из Украины осудили в Ростовской области.

До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в донского региона.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Терроризм#Преступления#Финансирование#Происшествия
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