Спонсора террористов осудили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В 2017 и 2018 годах фигурант, проживая в Севастополе, оказывал помощь запрещенной в России группировке. Реквизиты для переводов средств он получал через мессенджеры.
Кадыров перевел деньги, хотя был в курсе, что они пойдут на для финансирование группировки в целях совершения терактов. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь обвиняемому огласили приговор и назначили ему 11 лет заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.
Ранее продавца оружия из Украины осудили в Ростовской области.
До этого ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в донского региона.